Wallets, die mit dem gehackten Lubian Mining Pool verbunden sind, bewegen 15.959 BTC

Das Wichtigste in Kürze

Wallets, die mit dem berüchtigten Hack des Lubian-Mining-Pools in Verbindung stehen, haben 15.959 Bitcoin im Wert von 1,83 Milliarden US-Dollar auf neue Adressen verschoben.

Der Fall geht auf 2020 zurück, als Lubian große Mengen BTC durch eine angebliche Cyberattacke verlor – später stellte sich heraus, dass es sich um Unterschlagung durch einen Mitbegründer handelte.

Nun sind die gestohlenen Coins wieder in Bewegung, was das Interesse von Behörden und Analysten weckt.

Trotz der gigantischen Summe blieb der Markt ruhig.

Die Situation verdeutlicht die Transparenz der Blockchain und die neue Ära der Rechenschaft in der Krypto-Welt.

Hacker-Wallet in Bewegung

Der Bericht von OnchainLens enthüllte, dass mehrere Adressen, die mit dem Hack des Lubian Mining Pools verbunden sind, plötzlich wieder aktiv wurden. Insgesamt wurden 15.959 BTC, im Wert von fast 1,83 Milliarden US-Dollar, an vier neue Wallets gesendet.

Das ist kein Taschengeld. Diese Übertragung ist eine der größten Bitcoin-Bewegungen aus einer bekannten gehackten Quelle in jüngster Zeit. Blockchain-Analysten nennen es ein Zeichen dafür, dass entweder die ursprünglichen Angreifer – oder diejenigen, die jetzt die beschlagnahmten Vermögenswerte kontrollieren – die Gelder neu organisieren.

🚨HACKER WALLET ON THE MOVE? Wallets tied to the hacked mining pool Lubian have transferred 15,959 $BTC ($1.83 BILLION) to four new addresses, per OnchainLens. pic.twitter.com/JEp5qX4VXq — Coin Bureau (@coinbureau) October 22, 2025

Es sind Momente wie diese, die uns daran erinnern, wie transparent und zugleich geheimnisvoll Krypto sein kann. Sie können Milliarden in Echtzeit über die Blockchain bewegen sehen – und doch nie wissen, wer hinter den Transaktionen steckt.

Sie können ähnliche On-Chain-Aktivitätsgeschichten in unserem Abschnitt zu Krypto-Prognosen erkunden, wo wir analysieren, was solche Bewegungen für Marktstabilität und Anlegerstimmung bedeuten könnten.

Ein Blick zurück auf die Lubian-Saga

Um zu verstehen, warum diese Übertragung wichtig ist, benötigen Sie die Vorgeschichte. Im Jahr 2020 war Lubian ein wichtiger Akteur im Bitcoin-Mining. Alles sah normal aus – bis es das nicht mehr war. Das Unternehmen gab plötzlich bekannt, 127.426 BTC verloren zu haben, und behauptete, es sei gehackt worden. Zu dieser Zeit war dieser Vorrat Milliarden wert.

Doch kurz darauf entdeckten Ermittler etwas Schlimmeres als einen Hack – ein Unterschlagungsschema. Der Schuldige? Chen Zhi, einer der Mitbegründer von Lubian. Er hatte angeblich Firmenvermögen umgeleitet und es als Cyberangriff getarnt.

According to OnchainLens, wallets linked to the hacked mining pool Lubian have once again moved a large amount of Bitcoin, transferring 15,959 BTC worth approximately $1.83 billion to four different addresses. In 2020, Lubian claimed to have lost 127,426 BTC to a hacker attack,… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 22, 2025

Es ist die Art von Wendung, die Sie in einer Netflix-Serie erwarten würden, nicht im echten Leben. Die US-Behörden wurden später involviert, verfolgten die On-Chain-Bewegungen und konnten große Teile der gestohlenen BTC sicherstellen.

Dennoch wurde nicht alles wiedergefunden. Was diese neue Bewegung noch interessanter und etwas beunruhigender macht.

Für weitere Einblicke in derartige institutionelle Bewegungen sehen Sie sich unseren Bereich für Krypto-Investments und Presales an, wo wir die Rolle großer Inhaber – oft „Wale“ genannt – bei der Gestaltung des Marktverhaltens diskutieren.

Wie die Behörden die Gelder verfolgten

Hier wird es faszinierend. Im Gegensatz zu traditionellen Banküberweisungen ist die Bitcoin-Blockchain öffentlich. Ermittler können jede Bewegung einer Münze verfolgen, selbst über Hunderte von Wallets hinweg. Im Fall von Lubian nutzten US-Behörden On-Chain-Forensik, um die gestohlenen Coins Jahre nach dem angeblichen Hack zu verfolgen.

Sie arbeiteten mit Blockchain-Analysetools und erhielten sogar Zugriff auf einige private Schlüssel, die mit beschlagnahmten Vermögenswerten verbunden waren. Mit der Zeit wurden viele der Gelder wiederhergestellt.

Aber das Bitcoin-Universum vergisst nie. Sobald diese Coins als „kontaminiert“ markiert sind, wird jede Bewegung von diesen Adressen zur Nachricht. Sie können mehr über Kryptotransparenz-Tools in unserem Börsenvergleichsleitfaden erfahren – eine großartige Ressource, um Ihre Gelder sicher und nachvollziehbar zu halten.

Marktreaktion: Ruhig, aber neugierig

Interessanterweise blieb der Bitcoin-Preis trotz der Milliardentransaktion stabil. Das ist ein Zeichen von Reife. Vor ein paar Jahren hätte eine solche Bewegung möglicherweise Panikverkäufe ausgelöst.

Händler verstehen heute den Unterschied zwischen On-Chain-Aktivität und realem Marktdruck. Die meisten wissen, dass alte gehackte Coins selten leicht zurück auf Börsen gelangen, besonders da die Überwachung weltweit strenger wird.

Dennoch behalten einige Investoren diese Wallets genau im Auge. Wenn eine dieser Münzen auf einer Börse landet, könnte das Marktreaktionen auslösen, insbesondere in Bezug auf kurzfristige Liquidität. Meine Einschätzung? Bleiben Sie wachsam, aber überreagieren Sie nicht. Große Bewegungen wie diese sind erwähnenswert, nicht beängstigend.

Das größere Bild: Die Ära der Rechenschaftspflicht im Krypto-Bereich

Hier steckt die größere Geschichte unter den Schlagzeilen: Krypto tritt in eine Ära der Rechenschaftspflicht ein. Jedes Mal, wenn sich Milliarden bewegen, können wir es sehen. Jedes Mal, wenn eine gestohlene Wallet aufwacht, ist es öffentlich. Im traditionellen Finanzwesen ist dieses Maß an Transparenz selten.

Also, während diese Lubian-Wallets 15.959 BTC verschieben, mag es wie alte Geister erscheinen, die sich nachts in der Blockchain bewegen – doch sie sind auch der Beweis dafür, dass Krypto nicht vergisst. Das System protokolliert alles. Und was als Nächstes passiert? Diese Coins werden wahrscheinlich unter dem digitalen Mikroskop der Welt bleiben.

Was wir lernen können

Abschließend dient die Lubian-Wallet-Transaktion von 15.959 BTC sowohl als Warnung als auch als Zeichen der Beruhigung. Einerseits erinnert sie daran, dass Milliarden an digitalem Vermögen in einem Augenblick übertragen werden können. Andererseits hinterlässt die Blockchain ihre unveränderliche Spur.

Als jemand mit jahrelanger Erfahrung in diesem Sektor sehe ich darin die Bedeutung von Balance. Die Freiheit von Krypto bringt Verantwortung mit sich. Weitere Transparenz bedeutet nicht Vertrauen, sondern Rechenschaftspflicht. Wenn Sie also eine Milliardentransaktion auf einer Chain sehen, werden Sie nicht ängstlich – werden Sie neugierig. Die Milliarden stehen immer für etwas.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.