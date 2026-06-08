Das Wichtigste in Kürze

Der regulatorische Rahmen in Japan ist klar definiert: Die Finanzdienstleistungsagentur (FSA) hat XRP bereits Jahre vor dem aktuellen Social-Media-Hype unter dem Payment Services Act eingestuft.

Damit wird XRP für Zahlungszwecke als Krypto-Asset behandelt und unterliegt nicht der strengen Wertpapierprüfung, wie sie die US-Börsenaufsicht SEC in ihrem Rechtsstreit mit Ripple anwendet.

Der XRP-Kurs notierte zuletzt nahe Mehrmonatstiefs und berührte in den vergangenen Handelssitzungen die Marke von etwa 1,15 $. Dieses Niveau liegt rund 20 % unter der Range von 1,50 $ bis 1,60 $, an der die Kryptowährung im ersten Quartal immer wieder scheiterte. Dies geschieht vor dem Hintergrund viraler Social-Media-Behauptungen, wonach Japans institutionelle Ausrichtung auf Ripple kurz davor stehe, eine parabolische Aufwärtsbewegung auszulösen.

Die kursierenden Narrative verweisen dabei auf die tiefe Integration von SBI Holdings in die Zahlungsinfrastruktur von Ripple, die langjährige Einstufung von XRP als digitales Asset (statt als Wertpapier) durch die japanische Finanzaufsicht FSA sowie einen Gesetzesentwurf zur Änderung des japanischen Finanzinstrumente- und Börsengesetzes. Oft werden diese Punkte so dargestellt, als handele es sich um völlig neue, bahnbrechende Katalysatoren.

Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um eine bullische These mit legitimen Fundamentaldaten, sondern teilweise um eine strukturelle Fehlinterpretation alter Informationen, die als neue Preisentdeckung präsentiert werden. Die entscheidende analytische Frage ist nicht, ob Japans Krypto-Regulierung real ist – das ist sie zweifellos –, sondern ob dieses regulatorische Umfeld tatsächlich noch nicht eingepreiste Informationen enthält, die eine nachhaltige XRP-Rallye vom aktuellen Niveau aus stützen können.

Japans regulatorische Geschichte mit XRP: Fakten vs. Wunschdenken

Der regulatorische Rahmen in Japan ist klar definiert: Die Finanzdienstleistungsagentur (FSA) hat XRP bereits Jahre vor dem aktuellen Social-Media-Hype unter dem Payment Services Act eingestuft. Damit wird XRP für Zahlungszwecke als Krypto-Asset behandelt und unterliegt nicht der strengen Wertpapierprüfung, wie sie die US-Börsenaufsicht SEC in ihrem Rechtsstreit mit Ripple anwendet.

Zudem gründete SBI Holdings bereits 2016 das Joint Venture SBI Ripple Asia. Das Konsortium japanischer Regionalbanken, das seither die Technologie von Ripple für inländische und grenzüberschreitende Abrechnungen untersucht, ist in verschiedenen Formen seit fast einem Jahrzehnt aktiv. Dies sind verifizierte, dokumentierte Fakten, die per Definition bereits in die Marktpreise eingeflossen sein sollten – zumindest für jeden Teilnehmer, der XRP mit moderater Sorgfalt verfolgt.

Neuere Entwicklungen, wie der von der Regierung genehmigte Entwurf zur Neuklassifizierung von 105 Krypto-Assets unter dem Finanzinstrumente- und Börsengesetz (FIEA), zielen eher auf eine Verschärfung ab. Mit der Einführung von Insiderhandelsverboten, jährlichen Offenlegungspflichten für Emittenten und drohenden Strafen von bis zu 10 Jahren Haft für nicht registrierte Operationen handelt es sich um eine Formalisierung des Marktes, nicht um einen plötzlichen Schwenk hin zu mehr Freizügigkeit.

Parallel dazu wird über eine Senkung des Spitzensteuersatzes für Kryptowährungen von 55 % auf eine Pauschale von 20 % diskutiert. Sollte dies umgesetzt werden, würde sich die Wirtschaftlichkeit nach Steuern für japanische Trader und Institutionen massiv verbessern; bisher bleibt dies jedoch ein Gesetzesvorschlag und keine beschlossene Sache. Kritisch zu betrachten ist zudem ein Marktbericht, laut dem japanische Börsen zwischen Juli 2024 und Juni 2025 XRP-Käufe im Wert von 21,7 Milliarden Dollar verzeichneten, gegenüber nur 4,7 Milliarden Dollar bei Bitcoin. Diese Daten basieren auf aggregierten Börsenflüssen, deren Methodik von Coinspeaker nicht unabhängig verifiziert werden konnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Japan ist strukturell ein äußerst günstiges Pflaster für XRP, und die Verbindung zwischen SBI Holdings und Ripple verschafft dem Asset eine außergewöhnliche Präsenz im japanischen Einzelhandel und Zahlungsverkehr. Es gibt jedoch kaum Beweise dafür, dass die für 2025 angekündigten Entwicklungen Informationen enthalten, die dem Markt nicht schon bekannt waren, als XRP Anfang des Jahres über 2,00 $ notierte.

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Damit eine echte Neubewertung auf dem aktuellen Niveau gerechtfertigt wäre, müssten tatsächlich unvorhergesehene Entwicklungen eintreten. Dazu gehören unter anderem: eine regulatorische Lösung in den USA, die den Weg für einen Spot-XRP-ETF ebnet, Daten zu massiv erweiterten ODL-Korridoren (On-Demand Liquidity), deren Transaktionsvolumen vom Sekundärmarkt noch nicht absorbiert wurde, oder frische Daten über großflächige institutionelle Kapitalzuflüsse von europäischen oder nordamerikanischen Custodians.

Der japanische Rechtsrahmen hingegen ist weitgehend bekannt. Zwar sind die parlamentarischen Schritte zur Verabschiedung des FIEA-Gesetzes und der geplanten Steuerreform beobachtenswert, doch stellen sie eher eine Formalisierung bestehender Bedingungen dar als einen strukturellen Schock für die globale Nachfrage.

Ein bedeutenderer Katalysator als die derzeit in sozialen Medien kursierenden Narrative wäre die potenzielle Erlaubnis für Tochtergesellschaften japanischer Bankengruppen, Krypto-Handelsdienste direkt anzubieten. Dies würde einen institutionellen Vertriebskanal öffnen, der formal noch nicht existiert.

Diese Entwicklung befindet sich jedoch noch im Diskussionsstadium. Sie ist nicht eingepreist, weil sie noch nicht stattgefunden hat. Erst wenn dieser Prozess den parlamentarischen Weg erfolgreich durchläuft, wäre eine grundlegende Neubewertung der Lage angemessen.

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