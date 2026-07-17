LiquidChain roza $1M en preventa: la L3 que conecta BTC, ETH y SOL

El mercado de criptomonedas experimenta hoy una toma de ganancias generalizada, con la capitalización global retrocediendo un 2,26% hasta situarse en los $2,17 billones. Bitcoin cotiza en el entorno de los $62.800 tras ceder un 2%, mientras que Ethereum acusa un descenso del 4,3% para ubicarse en la zona de los $1.820. Con el Índice de Miedo y Codicia marcando 31 puntos, el sentimiento general es de extrema cautela.

Esta corrección de corto plazo coincide con los debates finales en el Congreso de EE. UU. sobre la Ley de Claridad (Clarity Act), un marco legislativo crucial para el futuro de los activos digitales en el país. Sin embargo, para los inversores con visión de largo plazo, los periodos de incertidumbre suelen representar las ventanas de entrada más atractivas para proyectos en fase semilla.

En este escenario, la preventa de LiquidChain (LIQUID) ha emergido como un foco de atracción de capital institucional y minorista, superando ya los $907.000 recaudados. Su propuesta de valor es puramente de infraestructura: una red de Capa 3 diseñada para unificar la liquidez de Bitcoin, el ecosistema DeFi de Ethereum y la velocidad de Solana en un único entorno interoperable.

Tokenomics y rendimiento: El motor de inversión detrás de LIQUID

Desde la perspectiva del inversor, el atractivo de LiquidChain (LIQUID) radica en una estructura de incentivos agresiva pero técnicamente viable. Con un suministro total fijado en 11.800 millones de tokens LIQUID, el protocolo ha destinado un generoso 10% de la oferta exclusivamente a recompensas por staking.

Actualmente, el token cotiza en preventa a un precio de entrada de $0.0148. Aquellos inversores que decidan participar en esta etapa temprana pueden depositar sus tokens en el contrato de staking de forma inmediata, beneficiándose de un APY estimado del 1.238%. Este elevado rendimiento inicial está diseñado para mitigar la presión de venta en el lanzamiento y fomentar la retención de tokens a largo plazo, una métrica clave para la sostenibilidad del precio.

Como ocurre con cualquier inversión en fase de preventa, existen riesgos inherentes asociados al desarrollo de la tecnología y a la ejecución del roadmap en un mercado altamente competitivo. No obstante, la propuesta de resolver la fragmentación de liquidez sin recurrir al wrapping tradicional de tokens representa un catalizador de crecimiento real si la adopción de la Capa 3 se materializa según lo previsto.

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La Ley de Claridad y la necesidad de una infraestructura interoperable

El trasfondo de la actual corrección del mercado es puramente regulatorio. Los legisladores en el Senado continúan negociando los detalles de la Ley de Claridad, con la expectativa de presentar un borrador final y votar antes del receso de agosto. Aunque existe apoyo bipartidista, persisten puntos de fricción sobre las restricciones éticas para funcionarios públicos y las normativas de cumplimiento contra la financiación ilícita.

Esta falta de definición mantiene a los grandes flujos institucionales en una postura de espera, lo que se traduce en movimientos laterales de precios. La trader Shardi B destacó en X que Bitcoin recientemente tocó el techo de un canal técnico cerca de los $65.000 antes de perder fuerza y retroceder a los niveles de soporte actuales.

$BTC This whole move was just from the bottom to top of channel and now chopping back down again pic.twitter.com/jd1L98ADdF — Don’t Follow Shardi B If You Hate Money (@ShardiB2) July 17, 2026

Cuando el marco legal se defina, el mercado demandará plataformas capaces de mover capital entre cadenas de forma eficiente y segura. Aquí es donde la arquitectura de LiquidChain cobra relevancia, permitiendo que los desarrolladores desplieguen dApps una sola vez y accedan de forma nativa a la liquidez de las tres redes principales sin fricciones de red.

Guía de participación: Cómo acceder a la preventa de LiquidChain

Para los inversores que buscan diversificar su portafolio con exposición a infraestructura L3, la preventa de LiquidChain ofrece un proceso de adquisición sencillo y multicanal:

Acceso Directo: Los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de LiquidChain, conectar su billetera Web3 (como MetaMask o Trust Wallet) y adquirir LIQUID a un precio de $0.0148 por token.

Los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de LiquidChain, conectar su billetera Web3 (como MetaMask o Trust Wallet) y adquirir LIQUID a un precio de $0.0148 por token. Métodos de Pago: La plataforma admite compras con criptomonedas principales como BTC, ETH, SOL, BNB y monedas estables, además de opciones de pago con tarjeta bancaria.

La plataforma admite compras con criptomonedas principales como BTC, ETH, SOL, BNB y monedas estables, además de opciones de pago con tarjeta bancaria. Integración con Best Wallet: El token también está disponible directamente en la sección de «Tokens Próximos» de la aplicación móvil Best Wallet, descargable en la Apple App Store y Google Play.

Para mantenerse al tanto de las actualizaciones de desarrollo, auditorías de contratos inteligentes y el lanzamiento de la red principal, los interesados pueden unirse a la comunidad en X (Twitter) y participar en su canal oficial de Telegram.