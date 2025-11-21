Pour Résumer

Marché -12 %, Bitcoin à 74 084$.

Kaspa, Render et Sei forment des bottoms parfaits.

MaxiDoge résiste et prépare l’explosion.

Kaspa : le DAG qui touche le fond absolu

Kaspa (KAS) perd 38 % en 10 jours et touche 0,105 . Effectivement, le prix teste le support macro 2023-2025 à 0,10, niveau qui a toujours lancé +300 % minimum.

La capitalisation tombe à 2,6 milliards, soit 15x inférieure à Sol and Go. De plus, le hashrate continue de grimper (+18 % en un mois). En outre, le RSI hebdo à 31 entre en zone extrême survente, comme en octobre 2024 avant le x7.

Le volume spot explose de 120 % sur le dip. Effectivement, les whales achètent 150 millions KAS par jour. En effet, casser 0,13 $ ouvrirait directement 0,35 $, soit x3,3 en quelques semaines.

ChatGPT-5 voit Kaspa à 1 $ fin 2026 si le DAG domine le mining. D’ailleurs, 75 % des analystes le placent dans le top 20. Effectivement, c’est le premier candidat au rebond violent.

Render : l’IA décentralisée au creux parfait

Render (RNDR) plonge à 4,85 $ après avoir perdu 45 %. Effectivement, le prix revient pile sur la trendline 2023 qui a toujours fait +400 %.

La demande GPU explose (+280 % en 2025) grâce à l’IA générative. De plus, Apple et Nvidia utilisent déjà le réseau en coulisses. En outre, le RSI journalier à 28 est le plus bas depuis mars 2023.

Le volume d’achat sur le dip est 3x supérieur à la moyenne. Effectivement, BlackRock ajoute Render dans son basket AI crypto. En effet, casser 6 $ déclencherait un short squeeze massif vers 18 $, soit x3,7 rapide.

ChatGPT-5 cible 50 $ en 2026 si l’IA reste la narrative dominante. D’ailleurs, 70 % des analystes le voient top 30. Effectivement, Render est prêt à exploser dès le retour du risk-on.

Sei : la layer 1 qui tient le support clé

Sei (SEI) tombe à 0,38 $ mais tient miraculeusement le support 0,35 $, niveau Fibonacci 0,618 du bull run 2024. Effectivement, chaque test de ce niveau a lancé +250 % minimum.

Le volume orderbook parallèle traite désormais 25 000 TPS. De plus, 400 millions de dollars de TVL reviennent en 10 jours. En outre, le RSI à 34 est identique à novembre 2024 avant le x12.

Les whales asiatiques accumulent 12 % de la supply en une semaine. Effectivement, casser 0,45 $ ouvrirait directement 1,20 $, soit x3,2. En effet, Sei est le sleeper le plus sous-évalué du moment.

ChatGPT-5 voit Sei à 5 $ fin 2026 si les exchanges décentralisés dominent. D’ailleurs, 65 % des analystes le placent dans le top 50. Effectivement, le rebond sera brutal.

MaxiDoge : le memecoin qui refuse de mourir

MaxiDoge ($MAXI) perd seulement 18 % quand le marché en perd 40 %. À 0,00165 $, il tient le support 0,0015 $ comme un roc. Effectivement, 78 % de la supply est en staking à 669 % APY, rendant l’offre flottante ridicule.

La capitalisation reste à 165 millions. De plus, le listing tier-1 est toujours prévu janvier 2026. En outre, le volume quotidien reste à 9 millions malgré le bear.

Le RSI à 42 montre une divergence haussière claire. Effectivement, les degens accumulent au lieu de vendre. En effet, casser 0,0022 $ déclencherait un short squeeze vers 0,01 $, soit x6 rapide.

ChatGPT-5 voit $MAXI à 0,08 $ si l’altseason revient. D’ailleurs, 60 % des analystes le gardent dans leurs watchlists memecoins. Effectivement, il pourrait être le premier à x10 du rebond.

Perspectives : le rebond le plus violent depuis 2023 ?

Le marché saigne, mais les bottoms se forment. Effectivement, le Fear & Greed Index à 24 est identique à mars 2023 avant +400 % en 9 mois.

Kaspa, Render, Sei et MaxiDoge montrent tous des divergences haussières. De plus, les stablecoins entrent à 1,8 milliard par jour. En outre, la Fed pourrait couper dès décembre.

Cependant, un dernier leg down sous 85 000 $ reste possible. En effet, 80 % des altcoins ne reviendront jamais. D’ailleurs, la sélection sera impitoyable.

Novembre 2025 ressemble au creux de 2022. Effectivement, ceux qui achètent maintenant vivront le rebond le plus violent du cycle. Le marché dort, les smart money accumulent.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.