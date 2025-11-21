Royaume-Uni : la SFO ouvre une enquête sur l’effondrement de Basis Markets

Pour Résumer

SFO enquête sur la fraude de Basis Markets (28 M$).

Deux arrestations pour fraude et blanchiment.

Première grande affaire crypto du bureau.

L’effondrement de Basis Markets : un fonds NFT frauduleux

Basis Markets, lancé en 2021, promettait des rendements automatisés via un hedge fund crypto. Effectivement, il a levé 28 millions de dollars en deux tours : NFT memberships en novembre et token offering en décembre.

Les investisseurs, attirés par des pools de profit-sharing, ont perdu tout quand le fonds a fermé en juin 2022, blâmant des régulations US. De plus, les fonds ont été détournés ou mal gérés. En outre, le SFO soupçonne une fraude pure, avec des actifs disparaissant.

D’ailleurs, le SFO, soutenu par la Metropolitan Police et West Yorkshire Police, a perquisitionné des propriétés à Londres et Bradford. Effectivement, deux hommes, l’un dans la trentaine et l’autre dans la quarantaine, sont arrêtés pour fraude et blanchiment.

En effet, le directeur Nick Ephgrave appelle les victimes à témoigner. De plus, l’enquête cible les NFT financés et les promesses de trading algorithmique. En outre, Basis Markets utilisait des stratégies pour masquer les pertes.

La première grande affaire crypto du SFO

C’est la première enquête majeure du SFO sur une fraude crypto. Effectivement, le bureau, créé pour les fraudes complexes, cible les schémas NFT et hedge funds.

Les arrestations marquent une escalade. De plus, le SFO a développé des capacités crypto en 2025. En outre, cela suit la condamnation de la “cryptoqueen” Zhimin Qian pour blanchiment.

D’ailleurs, le SFO collabore avec Europol pour tracer les fonds. Effectivement, 50 % des actifs pourraient être récupérés.

En effet, cette affaire expose les risques des NFT financés. De plus, les investisseurs retail, 70 % des victimes, exigent des restitutions. En outre, le SFO vise à décourager les fraudes offshore.

Perspectives : une régulation plus stricte ?

Cette enquête peut-elle endiguer les fraudes ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des scams en 2026 sans régulation. Effectivement, MiCA impose des audits.

De plus, Europol déploie plus d’experts crypto. En outre, des pays comme la France renforcent les enquêtes. D’ailleurs, 10 milliards d’euros de fraudes annuelles.

Cependant, les défis persistent. En effet, les NFT financés prolifèrent. De plus, les gangs recrutent via forums.

Novembre 2025 marque un tournant. Effectivement, le SFO protège l’écosystème. La prudence s’impose pour les investisseurs.

