3 signaux que le marché crypto s’apprête à exploser

Pour Résumer

Des volumes d’échange en hausse sur l’ensemble du marché.

Des signaux on-chain qui confirment l’accumulation massive par les gros portefeuilles.

Un changement net dans le ton et l’activité des communautés.

Le retour massif des volumes

Le premier signal, et probablement le plus évident, est une augmentation nette et soutenue des volumes d’échange. Ce phénomène n’apparaît pas sur un seul actif, mais s’observe simultanément sur plusieurs cryptomonnaies majeures, souvent en tête par la capitalisation.

Les traders expérimentés savent que le volume est le carburant du prix. Un mouvement haussier sans volume est voué à s’essouffler rapidement, tandis qu’une montée accompagnée d’une forte liquidité a beaucoup plus de chances de se prolonger.

Lorsque Bitcoin, Ethereum et quelques altcoins de premier plan affichent plusieurs jours consécutifs de volumes supérieurs à leur moyenne, cela signale clairement un retour de l’intérêt acheteur.

Ce regain de volume se manifeste également sur les marchés dérivés. Les contrats à terme et options montrent une hausse de l’open interest, signe que les opérateurs prennent position en anticipant une phase haussière.

Les liquidations massives à la baisse deviennent plus rares, tandis que les liquidations à la hausse augmentent, indiquant que la dynamique est en train de changer.

Les signaux on-chain qui ne trompent pas

L’analyse on-chain est un outil redoutable pour identifier les phases d’accumulation avant un bull run. L’un des signaux les plus parlants est la baisse progressive des réserves d’actifs sur les exchanges centralisés. Cela signifie que les investisseurs retirent leurs cryptos pour les placer dans des portefeuilles privés, dans une logique de conservation à long terme.

Les adresses identifiées comme étant détenues par des “whales” commencent également à se renforcer. Plutôt que d’acheter en une seule fois, ces acteurs répartissent leurs acquisitions sur plusieurs jours ou semaines, pour éviter de déclencher une flambée prématurée.

Une série de transferts entrants vers ces portefeuilles, couplée à des achats constants sur les DEX, est souvent le signe d’une anticipation haussière solide.

D’autres indicateurs on-chain, comme la hausse du nombre d’adresses actives, l’augmentation des transactions de taille moyenne à importante ou encore la croissance de la valeur totale verrouillée (TVL) dans la DeFi, confirment cette tendance. Ce sont des signes tangibles que l’activité réelle reprend, et pas seulement la spéculation à court terme.

Le changement de ton dans la communauté

Un autre signal crucial se trouve du côté de la psychologie collective. Avant chaque grande impulsion haussière, l’humeur générale se modifie. Les conversations passent de la prudence au regain de confiance, puis à un optimisme de plus en plus marqué.

Les influenceurs reprennent un ton plus positif, certains annoncent des objectifs de prix ambitieux, et les médias généralistes reviennent sur le sujet après une longue période d’oubli. Sur Google Trends, les recherches liées aux termes “Bitcoin”, “Ethereum” ou “crypto investment” repartent à la hausse, comme actuellement.

Dans les groupes Telegram, Discord ou Twitter, l’engagement explose : plus de memes, plus de partages de graphiques, plus de débats sur “quelle sera la prochaine pépite”. Cette effervescence agit comme un moteur psychologique, incitant de nouveaux investisseurs à entrer, ce qui alimente à son tour la hausse des prix.

Quand ces trois signaux s’alignent

Pris séparément, chacun de ces signaux est intéressant, mais c’est leur convergence qui donne un vrai poids à l’anticipation d’un bull run. Un marché qui enregistre à la fois un retour massif des volumes, une accumulation claire sur l’on-chain et un changement d’humeur dans la communauté est rarement en phase de simple consolidation.

Historiquement, ces configurations précèdent souvent des mouvements de grande ampleur. Mais elles demandent une lecture fine : certains faux signaux peuvent apparaître, notamment lors de rebonds temporaires dans des marchés baissiers. La clé est donc de vérifier la cohérence de l’ensemble des données avant de prendre position.

À lire aussi :