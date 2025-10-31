USDC détrône USDT sur la blockchain, selon JPMorgan

Pour Résumer

Selon JPMorgan, l’USDC de Circle a désormais dépassé l’USDT de Tether en activité on-chain portée par la conformité au cadre MiCA et l’intérêt des institutions.

La capitalisation de l’USDC a grimpé de 72 % en 2025 pour atteindre 74 milliards $, soit une croissance deux fois supérieure à celle de l’USDT.

Si l’USDT reste dominant dans les marchés émergents, JPMorgan estime que le modèle réglementé de l’USDC pourrait devenir la référence mondiale.

USDC surpasse USDT dans les transactions blockchain

Selon la banque américaine, l’USDC a pris l’avantage sur Tether en volume on-chain, soit en usage quotidien, mais pas en quantité. Et pour cause : son activité a bondi de près de 72 % sur un an, contre seulement 32 % pour l’USDT.

Autrement dit, les utilisateurs privilégient désormais un jeton plus sûr, plus conforme et mieux intégré aux écosystèmes décentralisés. Circle prend principalement l’avantage sur la transparence. À mesure que le marché des stablecoins mûri, les investisseurs cherchent avant tout des garanties claires et solides.

En réalité, cette croissance spectaculaire s’explique aussi par l’adoption de l’USDC sur Solana et Base, deux blockchains rapides et peu coûteuses. Sur ces blockchains, les volumes de transactions s’envolent, preuve que l’engouement est bien réel.

Leur rapidité séduit autant les développeurs DeFi que les entreprises qui veulent payer vite et sans prise de tête. Un atout qui, sans surprise, propulse Circle vers le haut.

Mais ce n’est pas tout. Circle a aussi marqué des points avec son protocole de transfert inter-chaînes CCTP. C’est un outil qui permet de transférer l’USDC entre plusieurs blockchains sans intermédiaire risqué.

Concrètement, cela rend les échanges plus simples, plus rapides et surtout plus sûrs. Et franchement, dans un monde crypto encore marqué par les hacks et les ponts défaillants, ce genre d’innovation change tout.

La régulation, nouveau moteur de confiance

Soyons clairs : la régulation joue aujourd’hui un rôle clé dans cette transformation. Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen MiCA en 2024, la donne a complètement changé.

Beaucoup de plateformes ont dû se conformer à des règles strictes, et Tether, faute d’agrément, a été contraint de se retirer de plusieurs marchés européens.

De son côté, Circle a profité d’un cadre beaucoup plus transparent, avec des réserves auditées et une structure conforme aux attentes des régulateurs. En somme, c’est le stablecoin carré par excellence : propre, vérifiable et aligné sur la loi.

Du coup, les institutions financières et les grandes entreprises y voient une valeur refuge numérique, comme ClearBank. En effet, l’adoption institutionnelle joue un rôle clé dans cette histoire. Cependant, il ne faut pas enterrer Tether trop vite.

En effet, l’entreprise prépare déjà son grand retour avec un nouveau stablecoin conforme aux normes américaines, baptisé USAT. Ce projet pourrait relancer la compétition, cette fois sur le terrain de la conformité.

Autant dire que la guerre du dollar numérique ne fait que commencer, et que le duel entre Circle et Tether promet d’être passionnant.

Vers une nouvelle ère pour les stablecoins

Même si l’USDT reste le numéro un en capitalisation, l’USDC impose un nouveau modèle. Il met en avant la transparence, la conformité et l’innovation technologique. Et dans un contexte dans lequel les régulateurs s’impliquent davantage, ces qualités font toute la différence.

Les experts de J.P. Morgan estiment que cette tendance pourrait s’accentuer à mesure que les grandes entreprises adoptent la blockchain. Pour elles, la sécurité et la conformité priment désormais sur la simple liquidité. De plus, les émetteurs de stablecoins devront coopérer plutôt avec les régulateurs pour conserver leur légitimité.

En fin de compte, cette tendance devrait se poursuivre pour les stablecoins adossés au dollar. Pour défier la dominance, la Corée a même lancé récemment son propre stablecoin en won.

