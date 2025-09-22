Pour Résumer

Deutsche Bank prédit que le bitcoin pourrait rejoindre l’or comme actif de réserve d'ici à 2030.

La baisse de sa volatilité confirme sa maturité croissante.

Sans remplacer le dollar, il s’imposerait comme un pilier complémentaire du système financier mondial.

Bitcoin, futur actif de réserve aux côtés de l’or ?

Deutsche Bank estime que le bitcoin pourrait entrer dans une nouvelle phase de son histoire.

🚨 Deutsche Bank New Research:

Bitcoin to Coexist with Gold on Central Bank Balance Sheets by 2030

>Bitcoin vol to decline

>Neither needs to "replace" USD as reserve asset

>This time is not different (Gold was once risky)

>BTC & other alternative assets are part of human nature pic.twitter.com/Zk3m392jCw — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) September 22, 2025

Dans un rapport publié le 22 septembre 2025, la banque allemande prévoit que la cryptomonnaie s’imposera progressivement comme un actif de réserve officiel aux côtés de l’or, et cela, dès la fin de la décennie.

Un bitcoin en voie de maturité

Pour justifier cette prévision, Deutsche Bank met en avant la baisse notable de la volatilité du bitcoin.

L’indicateur sur 30 jours a atteint des niveaux historiquement bas, un signe que l’actif évolue d’un statut d’investissement purement spéculatif vers celui d’un pilier plus stable du système financier mondial.

Ce processus de « normalisation » rappelle l’évolution de l’or, longtemps considéré comme un actif risqué avant de s’exiger comme réserve stratégique pour les États. La banque souligne ainsi que le bitcoin pourrait suivre une trajectoire similaire en s’intégrant petit à petit dans les bilans officiels.

Un rôle complémentaire, pas un remplacement du dollar

Cependant, Deutsche Bank met en évidence une différence importante : ni le bitcoin, ni l’or ne visent à remplacer le dollar américain. Il maintient sans conteste une dominance, constituant toujours 57% des réserves internationales de devises.

Les gouvernements demeurent fermement liés à la souveraineté monétaire, restreignant ainsi la probabilité qu’une monnaie décentralisée telle que le bitcoin devienne la référence monétaire.

Cependant, des indications de diversification commencent à se manifester. Par exemple, en 2024, la Chine a diminué ses avoirs en obligations du Trésor américain, un acte perçu comme une avancée supplémentaire vers une restructuration partielle des réserves mondiales.

Donc, le bitcoin pourrait être davantage perçu comme un actif supplémentaire, semblable à l’or, destiné à offrir une couverture contre les dangers de l’inflation et les perturbations géopolitiques.

Des arguments structurels en faveur du bitcoin

Le rapport met aussi en lumière plusieurs attributs propres au bitcoin qui soutiennent sa possible nomination comme monnaie officielle de réserve. La limitation programmée à 21 millions d’unités, qui confère un caractère rare à ce bien, est un élément essentiel de sa crédibilité.

Sa faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles lui confère par ailleurs un rôle de diversification. Finalement, l’idée de plus en plus répandue qu’il constitue un bouclier contre l’instabilité économique et la chute des devises traditionnelles favorise son adoption par les institutions.

Ces facteurs, couplés à la progression du marché et à la montée de l’intérêt des investisseurs, contribuent à son incorporation graduelle dans les plans de gestion des réserves nationales.

Contexte de marché favorable

L’analyse de Deutsche Bank intervient dans un climat de records.

Le 22 septembre 2025, le bitcoin avait une valeur approximative de 112 676 dollars, alors que l’or atteignait un sommet inégalé de 3 763 dollars par once.

Ce lien haussier met en évidence l’attrait des investisseurs pour les actifs considérés comme sûrs face à un climat d’incertitudes géopolitiques.

L’augmentation simultanée de ces deux actifs pourrait, pour les banques centrales, justifier une allocation conjointe, intégrant le bitcoin et l’or comme outils de stabilisation face aux dangers futurs.

Vers un tournant historique ?

Si l’analyse de Deutsche Bank est juste, l’incorporation du bitcoin dans les bilans des institutions bancaires centrales constituerait une avancée déterminante pour la reconnaissance des cryptomonnaies dans le contexte du système financier mondial.

Il ne s’agirait pas de remplacer les monnaies souveraines, mais plutôt d’un ajustement progressif destiné à refléter les tendances des marchés financiers et l’augmentation de la demande pour des actifs décentralisés rares.

Il est donc envisageable qu’à l’horizon 2030, le bitcoin pourrait réellement être conservé dans les coffres numériques des banques centrales, à l’instar de l’or.

Source : vaneck.com

À lire aussi :