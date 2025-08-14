L’altseason est-elle là ? Analyse des chiffres clés (27%)

Pour Résumer

Ethereum reprend un rôle central sur le marché, influençant les altcoins avec des entrées nettes de 2,3 milliards de dollars dans les ETF.

La dominance de Bitcoin a chuté de plus de 7 points, ouvrant la voie aux altcoins qui captent de plus en plus l'attention des investisseurs.

Bien que l'indice de la saison des altcoins reste neutre, les signes de transition et la montée d'Ethereum suggèrent que l'altseason pourrait bientôt se confirmer.

Ethereum : moteur de l’altseason à 27%

Ethereum joue à nouveau un rôle central sur le marché des cryptomonnaies. Alors, ETH devient un indicateur majeur pour le mouvement des altcoins, influençant de plus en plus le marché.

Les entrées nettes dans les ETF Ethereum dépassent 2,3 milliards de dollars, soutenant cette dynamique haussière. Ce regain d’intérêt marque un changement de flux, privilégiant Ethereum au détriment de Bitcoin.

La domination de Bitcoin chute : place aux altcoins

La dominance de Bitcoin, qui frôlait les 66 % en juin, a baissé de plus de 7 points pour atteindre 58,4 %. Cette chute signale une transition du leadership du marché, avec les altcoins qui captent de plus en plus l’attention et les investissements. La capitalisation du marché des altcoins se rapproche de nouveaux sommets historiques, confirmant cette évolution.

Who is going to get one with a 9? pic.twitter.com/fnwCKh14q3 — Bitcoin (@Bitcoin) August 14, 2025

Les signes de transition : l’indice de l’altseason à 27%

L’indice de l’altseason reste dans une zone neutre, à 51, mais un changement est palpable. Une véritable altseason est confirmée lorsque 75 % des 50 premiers altcoins surpassent Bitcoin sur 90 jours.

Présentement, une tendance baissière est perçue, mais le marché montre des signes croissants de rotation vers les altcoins.

Ethereum est propulsée au top au détriment de Bitcoin

Les volumes d’échange et les flux d’investissements dans les ETF ETH surpassent désormais ceux de BTC. En fait, cela pourrait signaler le début d’un basculement vers les altcoins. Ainsi, cela est similaire à la période de 2021 où Solana, Cardano et d’autres tokens ont connu des gains impressionnants.

Bref, le Bitcoin reste dominant, mais la situation évolue.

Bids for #Ethereum continue to strengthen with the asset marching toward ATHs, while #Bitcoin consolidates just below its peak. Discover more in the latest Week On-Chain below👇https://t.co/5hnaaXb78S pic.twitter.com/crcc0nNqcn — glassnode (@glassnode) August 12, 2025

Une altseason en préparation ?

Pour que l’altseason soit confirmée, plusieurs critères doivent être réunis. Pour commencer, une performance soutenue des volumes de marché, de la capitalisation et des flux d’investissements.

Ces conditions ne sont pas encore totalement présentes. Toutefois, la baisse de la domination de Bitcoin et la montée en puissance d’Ethereum indiquent que l’altseason pourrait arriver bientôt.

Prudence et stratégie d’investissement à 27%

Bien que les signes d’une altseason soient présents, il est crucial de rester prudent. Le marché crypto demeure volatile. Par conséquent, les investisseurs doivent constamment faire preuve de discernement afin de ne pas se faire berner.

Pour conclure, investissez avec précaution et n’engagez que des fonds que vous êtes prêt à perdre.

Source : CCN

