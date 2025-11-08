Pour Résumer

ARK Invest renforce BitMine pendant la baisse d’ETH, tout en abaissant la cible 2030 de Bitcoin à 1,2 M$.

Thèse ETH : demande portée par les frais, le burn et le staking ; BitMine sert de proxy “equity” sur la trésorerie ETH.

Les flux ETF et la macro restent volatils, d’où un positionnement différencié entre BTC et ETH.

Cathie Wood baisse ses attentes sur Bitcoin

Pour rappel, Cathie Wood dirige ARK Invest, une société de gestion spécialisée sur le thème de l’innovation disruptive. Par ailleurs, ARK Invest gère des ETF (Exchange Traded Fund), c’est-à-dire des fonds indiciels côtés.

Les ETF principaux de ARK Invest ne répliquent pas des indices boursiers, ils sont activement gérés.

Parmi les ETF proposés par Cathie Wood, on trouve ARKK qui se concentre sur l’innovation, ARKW dont le narratif est « Next Generation Internet », ARKF qui a pour thème la Fintech et surtout : ARKB, un ETF Bitcoin Spot.

Cathie Wood assume une gestion « high risk high reward ». En conséquence, ses produits connaissent une volatilité très forte, mais assumée. De plus, elle vise le long terme et n’a pas peur de prendre des positions risquées, quand plus personne ne souhaite les prendre.

Concernant la crypto, la CEO d’ARK Invest a adopté Bitcoin et Ethereum depuis longtemps. Elle croit en ces actifs et les met au cœur de ses stratégies d’investissements. Sa voix compte dans l’écosystème crypto.

Néanmoins, il y a deux jours, elle a abaissé sa cible long terme pour Bitcoin. Sa cible 2030 passe à 1.2 million de dollars, contre 1.5 million de dollars.

La raison de cette baisse ? L’essor rapide des stablecoins. Selon elle, ils captent des fonctions que Bitcoin n’aura plus à remplir.

À terme, les stablecoins s’occuperont de la partie paiement des cryptomonnaies. Bitcoin jouera davantage un rôle de réserve de valeur.

Dès lors, l’usage transactionnel a moins de sens pour la première des cryptomonnaies, laissant cette partie à des coins dont c’est le but premier : les stablecoins.

Cette baisse de prix potentielle ne remet cependant pas en cause l’utilité première de Bitcoin : être une réserve de valeur sur le long terme.

BitMine, un proxy pour investir dans l’écosystème Ethereum

Dans le même temps, ARK Invest a acheté 240 507 actions de BitMine Immersion Technologies (BMNR).

Actuellement, cela représente environ 9.6 millions de dollars, une action BMNR valant environ 40 $.

Cet achat a été effectué à travers les ETF gérés par ARK Invest : ARKK, ARKF et ARKW. Ainsi, les ETF d’ARK Invest détiennent désormais plus de 6.8 millions d’actions BMNR, soit près de 260 millions de dollars.

BitMine est une « Ethereum Treasury Company ». Autrement dit, c’est une entreprise cotée qui détient une grosse réserve d’ETH dans son bilan. Elle fait de cette exposition son pilier.

C’est l’équivalent côté Ethereum de l’entreprise de Michael Saylor, Strategy, pour Bitcoin. En pratique, lorsqu’on achète une action BitMine, c’est pour s’exposer indirectement à l’actif Ethereum.

En effet, BitMine détient elle-même près de 3.4 millions d’ETH, soit environ 11,6 milliards de dollars investis dans Ethereum. La société développe en parallèle de ses achats d’Ethereum, des activités d’infrastructure comme des data centers, du mining, des services liés à cet écosystème.

Nous avons pu observer ces dernières semaines une baisse violente du prix du jeton ETH. En effet, celui-ci est passé de presque 5 000 $ à la fin du mois d’août, à environ 3 400 $ aujourd’hui. Cela représente une baisse de plus de 30 % pour la deuxième cryptomonnaie du marché.

Des sommes colossales sont sorties des ETF Ethereum ces derniers jours, faisant douter les investisseurs sur une reprise du marché haussier.

La société de gestion de Cathie Wood a renforcé son exposition à Ethereum pendant cette baisse. Cela démontre une vision optimiste concernant l’action de prix d’ETH.

Alors que tout le monde doute, Cathie Wood rachète la baisse. Elle remet à jour ses prédictions, en baissant le curseur sur Bitcoin, mais en l’augmentant sur Ethereum.

Il faut noter que le prix de Bitcoin a proportionnellement moins baissé que celui d’Ethereum.

On constate que, depuis son ATH, effectué le 6 octobre dernier, Bitcoin n’a chuté « que » de 18 %. Ethereum, quant à lui, a été beaucoup plus décevant, perdant plus de 30 % depuis son ATH, en date du 24 août dernier.

Cette baisse de prix significative sur Ethereum est donc, pour la CEO d’ARK Invest, l’occasion d’investir sur l’actif à des prix qu’elle considère abordables.

De plus, Ethereum a de nombreux points forts, qui n’ont pas échappé à Cathie Wood.

Tout d’abord, toute l’activité de cette L1 se règle en ETH. Ainsi, plus il y a de transactions sur le réseau Ethereum, plus la consommation de gas augmente, augmentant de ce fait la demande d’ETH. Cela se répercute alors directement sur son prix.

Par ailleurs, une partie des frais est brûlée. Ce mécanisme de « burn » a été mis en place par l’EIP-1559.

D’autre part, la possibilité de staker ses ETH exerce une pression haussière sur le prix : moins d’ETH sont disponibles sur le marché. Cette retenue sur la liquidité disponible fait mécaniquement monter le prix de l’actif.

Enfin, Ethereum est le pilier de la finance décentralisée (ou DeFi), et la montée du narratif des actifs tokenisés lui profite également.

Tous ces arguments justifient le nouvel investissement d’ARK Invest dans la société BitMine, qui ne désavoue pas, pour autant, son pari sur Bitcoin.

À lire aussi :