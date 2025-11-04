Ark Invest lâche 12 M$ sur Bullish en plein pump du marché

Pour Résumer

ARK Invest investit 12 millions de dollars dans Bullish, confirmant la confiance de Cathie Wood dans la montée en puissance de la plateforme.

L’achat intervient en plein lancement des options crypto de Bullish, déjà à plus de 82 M$ de volumes en cinq jours.

Cette prise de position stratégique s’inscrit dans la vision long terme d’ARK, misant sur les infrastructures solides du marché crypto.

Bullish attire les gros joueurs

ARK Invest a acheté environ 238 000 actions Bullish (BLSH) réparties entre ses trois fonds phares : ARKK (Innovation), ARKW (Next Gen Internet) et ARKF (Fintech Innovation). Ensemble, ces achats représentent près de 12 millions de dollars.

Pour ARK, ce n’est pas un premier coup d’essai. Le groupe détenait déjà plus de 172 millions de dollars d’actions Bullish depuis son entrée en Bourse.

Et ce nouvel achat n’est pas anodin : il confirme que la société de Cathie Wood croit dur comme fer à la montée en puissance de l’exchange. Aujourd’hui, Bullish représente approximativement 1 % des actifs dans chacun des portefeuilles concernés. Ce n’est pas colossal, mais assez significatif pour marquer une confiance renouvelée.

Clairement, ARK ne veut pas rater le train. Actuellement, de plus en plus de plateformes crypto et même des blockchains comme Ethereum se perce sur les investisseurs institutionnels. Et pourtant, Bullish arrive à faire la différence là où d’autres patinent encore.

Son image haut de gamme et sa stratégie tournée vers les produits dérivés plaisent clairement aux investisseurs les plus aguerris. Et visiblement, Cathie Wood ne s’arrête pas là : elle a aussi misé sur Bitmine ETH, afin de diversifier encore un peu plus son jeu. Cela confirme son intérêt grandissant pour les infrastructures liées à la blockchain.

Un timing parfait avec le lancement des options

La décision d’achat d’ARK tombe pile au moment du lancement de la plateforme d’options crypto de Bullish. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça démarre fort. En à peine cinq jours, la société a annoncé plus de 82 millions de dollars de volume d’échange. Un démarrage canon, largement salué dans le secteur.

$82M+ in first 5 days – a #Bullish start for our new Options product. Thank you to our day-one trading partners, including: @FalconXGlobal, @wintermute_t, BlockTech and more! Eligible customers will be able to leverage their entire portfolio as collateral across spot, futures,… pic.twitter.com/iFwQjV2Mwl — Bullish (@Bullish) November 3, 2025

Cette nouvelle offre ne vise pas seulement les traders particuliers. Bullish a déjà séduit de gros noms comme FalconX Global, Wintermute et BlockTech. Ces partenaires-là, ça donne tout de suite du poids dans un secteur encore plein d’incertitudes.

Mais surtout, le produit se distingue par un avantage très concret : les utilisateurs peuvent désormais utiliser l’intégralité de leur portefeuille comme garantie sur les marchés au comptant, à terme et d’options.

En gros, ça permet d’utiliser un capital plus intelligemment et de trader plus librement. Un vrai plus pour les pros qui veulent optimiser chaque mouvement.

Une vision à long terme

Cathie Wood et Ark Invest sont connus pour leur vision futuriste. Ils se positionnent toujours sur les technologies de rupture. Bullish correspond parfaitement à cette approche d’investissement. Ils misent donc sur la réouverture du cycle haussier.

Certes, tout n’est pas rose. L’action Bullish a récemment clôturé à 50,57 $, en léger recul de 0,7 %. Et depuis son plus haut historique, le titre a perdu près de 47 %. Mais pour ARK, cette correction est une opportunité d’entrer à bon prix, avant la prochaine vague.

Au fond, cet investissement en dit long : malgré les hauts et les bas du marché, les gros investisseurs recommencent clairement à y croire.

ARK Invest ne cherche pas un simple rebond spéculatif, mais plutôt à s’ancrer sur les infrastructures crypto les plus solides comme sur Hyperliquid Solana. Et Bullish, avec ses nouvelles options et ses partenaires solides, semble cocher toutes les cases.

Ce coup de 12 millions de dollars n’est donc pas un simple pari. C’est une prise de position stratégique dans un moment clé du marché. Et quand Cathie Wood met autant d’énergie sur un actif crypto, les autres investisseurs écoutent… attentivement.

