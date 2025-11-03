2,5 M$ investis par CZ : Aster s’envole après l’annonce

Pour Résumer

Le post de CZ a suffi à déclencher un pump fulgurant sur Aster.

Le projet, né de la fusion entre Astherus et APX Finance, devient un test grandeur nature pour mesurer sa solidité technique.

Si la liquidité tient, Aster pourrait transformer le buzz en vrai catalyseur de croissance.

L’effet CZ, encore et toujours

Tout est allé très vite : le post, la capture, la phrase « I am not a trader. I buy and hold. » et le pump immédiat.

On a déjà vu ce film avec d’autres actifs, mais ce qui change ici, c’est la franchise de la démarche. Pas d’ambiguïté, pas de « like » subtil, juste un avertissement assumé.

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance. I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Les traders ont suivi la trace, parfois avec des tailles qui n’ont rien d’anecdotique, parfois en se contentant de surfer le premier élan. Mais, est-ce que ça tient quand l’adrénaline retombe ? Souvent, la réponse dépend du relais fondamental que le marché trouve après le pic.

Ce relais, Aster a tenté de le fournir dans l’heure : mise en avant des métriques, rappel du narratif DEX, clins d’œil des influenceurs qui ne veulent pas rater un mouvement en cours. Toutefois, rien de nouveau dans la forme.

Sous le capot, un projet qui a un passé et un angle

Aster ne sort pas du néant. En effet, le token est né d’une fusion en fin 2024 entre Astherus et APX Finance, avec l’idée de pousser un DEX perps + spot qui emprunte des codes aux meilleures places crypto tout en assumant sa propre économie.

Le nom de YZi Labs revient souvent dans la genèse, ce qui a alimenté des spéculations sur le périmètre d’implication de CZ au-delà du simple intérêt d’investisseur. Par ailleurs, est-ce que ça change la thèse ? Pas forcément.

La question sensible reste la même que pour tous les DEX qui grandissent trop vite : peut-on absorber des volumes multipliés par dix sans casser l’expérience, ni prendre des risques sur la liquidité des paires périphériques ?

Un protocole qui encaisse la pression et garde ses métriques élevées pendant une semaine gagne une crédibilité que le « pump » de l’instant ne suffit pas à expliquer. Par conséquent, cette période test sera déterminante pour la survie du projet.

Pendant que ça monte, certains vendent la volatilité

Les chiffres font tourner la tête, et ils donnent aussi des idées à ceux qui préfèrent la contrepartie. Néanmoins, deux adresses ont pris le pari inverse, en construisant des shorts de taille institutionnelle sur Aster.

L’une a empilé jusqu’à 42,97 millions de tokens en position vendeuse, soit 52,8 millions$ notionnels, avec une liquidation autour de 2$. Une autre a poussé environ 15,3 millions de tokens, pour 19,1 millions$, liquidation vers 2,11$.

Pourquoi shorter un jeton qui vient de recevoir le sceau de CZ ? Parce que l’edge peut aussi venir du timing : si l’impulsion perd un cran et que la liquidité retombe, la prime de volatilité se vend bien.

After CZ(@cz_binance) posted about buying $ASTER, trader 0x9eec has been adding more to his $ASTER shorts. He now holds 42.97M $ASTER($52.8M) in shorts, with a liquidation price of $2.091.https://t.co/KMir3v6Slw pic.twitter.com/7UzWLFtVKK — Lookonchain (@lookonchain) November 2, 2025

Et si, au contraire, le flux continue, ces positions deviennent un carburant de plus pour la hausse. Par ailleurs, c’est là que l’on mesure la maturité du mouvement : un actif solide transforme une telle pression vendeuse en simple marche d’escalier.

Un actif fragile s’y heurte comme à un plafond de verre. De plus, les niveaux de 1,20$–1,26$ vont rester sous surveillance, autant pour les bulls qui cherchent une consolidation propre que pour les bears qui espèrent une reprise d’air sous 1,10$.

Entre storytelling et trajectoire, le marché tranche vite

Dans ce genre de configuration, les 48 premières heures sont décisives. Est-ce que la liquidité tient sur les paires secondaires ?

Est-ce que l’activité ne se réduit pas à de l’aller-retour purement spéculatif ? Néanmoins, la vérité, c’est que le marché pardonne peu, mais il récompense vite.

On a déjà vu ces deux films. Lequel Aster va choisir ?

En attendant, une chose est acquise. Effectivement, quand une figure comme CZ poste son ticket d’achat et ajoute « I buy and hold », ce n’est pas seulement une opération de communication.

C’est un test grandeur nature du réflexe de marché en 2025 : qui ose encore ignorer un signal social lorsqu’il s’accompagne d’un vrai engagement financier ? Par conséquent, les réponses, bonnes ou mauvaises, s’écrivent en direct sur le carnet.

