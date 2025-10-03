Bitcoin franchit 2,4 trillions $ et dépasse Amazon

Pour Résumer

Bitcoin franchit les 120 000 $ et atteint une capitalisation de 2,4 trillions de dollars, dépassant Amazon.

Cette envolée s'explique par les signaux de baisse des taux d'intérêt des banques centrales, l'incertitude économique mondiale et le succès des ETF Bitcoin.

Seul l'argent sépare désormais Bitcoin du top 6 mondial.

Bitcoin dépasse Amazon : un tournant symbolique

La capitalisation de Bitcoin vient de surpasser celle d’Amazon, marquant un moment décisif dans l’histoire des marchés financiers. Ce jalon symbolique place désormais la cryptomonnaie parmi les sept actifs les plus valorisés au monde.

Le franchissement du seuil des 120 000 $ représente une hausse de près de 2 % en 24 heures. Cette progression soutenue confirme en effet la dynamique haussière observée ces dernières semaines.

L’argent (Silver) reste toutefois le seul obstacle avant l’entrée dans le top six mondial. Les observateurs anticipent déjà un possible dépassement de ce métal précieux dans les prochains mois.

Les moteurs de l’envolée spectaculaire

Plusieurs facteurs expliquent la montée en puissance de Bitcoin. D’abord, les signaux de baisse des taux d’intérêt émis par les banques centrales ont ravivé l’appétit pour le risque des investisseurs.

De plus, l’incertitude économique mondiale pousse les acteurs du marché à rechercher des alternatives aux actifs traditionnels. Bitcoin profite ainsi pleinement de ce repositionnement stratégique des portefeuilles.

Enfin, le succès rapide des ETF Bitcoin constitue un élément déterminant. Ces instruments financiers attirent un flux constant de capitaux institutionnels, apportant profondeur et légitimité à un marché auparavant dominé par les particuliers.

De l’or numérique à une réalité tangible

Pendant plus d’une décennie, Bitcoin a été comparé à l’or numérique. L’analogie prend désormais une dimension concrète face aux performances enregistrées.

La cryptomonnaie rivalise aujourd’hui avec des entreprises centenaires et des corporations pesant plusieurs trillions. Ce qui n’était qu’un pari spéculatif s’impose ainsi comme un actif légitime.

Les analystes évoquent même une possible remise en question de la domination de l’or comme réserve de valeur ultime, une perspective encore inimaginable il y a quelques années.

Impact sur les marchés et réactions institutionnelles

La communauté crypto célèbre ce jalon comme une validation de sa vision à long terme. Les investisseurs institutionnels réévaluent par conséquent leur position face à un actif désormais incontournable.

Les entreprises traditionnelles observent avec attention la redistribution des cartes. Amazon, dépassé en valorisation, illustre clairement le changement de paradigme en cours sur les marchés.

Parallèlement, les régulateurs scrutent cette évolution. L’ampleur atteinte par Bitcoin appelle en effet une réflexion approfondie sur son encadrement et son intégration dans le système financier mondial.

Perspectives et défis à venir

Les prochains objectifs apparaissent clairement. Le dépassement de l’argent représente ainsi l’étape suivante pour intégrer le top six des actifs mondiaux.

Certains analystes projettent une poursuite de la hausse si les conditions macroéconomiques demeurent favorables. Les baisses de taux attendues pourraient dès lors renforcer encore la dynamique.

Toutefois, la volatilité inhérente à Bitcoin reste un facteur de risque. Les corrections brutales font partie de son histoire, rappelant la nécessité de rester prudent.

