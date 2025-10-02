Uptober : BTC s’envole et flirte avec ses plus hauts récents

Pour Résumer

Bitcoin bondit au-delà d’Amazon en capitalisation, porté par l’espoir d’une baisse des taux.

Les altcoins suivent mais sans véritable altseason, la dynamique reste centrée sur BTC.

Le seuil clé à surveiller est 120 000 $, pivot pour confirmer l’élan.

Le mouvement regonfle tout le marché

La capitalisation totale grimpe à 4,16 billions de dollars. Celle de Bitcoin s’établit à 2,37 billions, ce qui la place au-dessus d’Amazon en valeur boursière.

Historiquement, octobre est le mois le plus porteur pour BTC, avec 10 hausses sur les 12 derniers « Uptober ». De quoi réchauffer un sentiment qui s’était refroidi en septembre.

Uptober démarre fort

La séquence coche toutes les cases d’un début de mois haussier. D’un côté, la saisonnalité joue en faveur des acheteurs.

De l’autre, la macroéconomie desserre l’étau : un rapport ADP plus faible et un recul de la confiance des consommateurs ravivent l’espoir d’un assouplissement monétaire.

Les marchés à terme intègrent quasiment une probabilité de 99% pour une baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du 29 octobre.

Pour un actif sensible à la liquidité comme Bitcoin, cette combinaison est souvent un catalyseur.

D’un point de vue prix, le tableau est simple. Tant que BTC tient au-dessus de 117 500 dollars, les acheteurs gardent la main.

Un passage propre au-dessus de 120 000 dollars transformerait cette zone en support et redonnerait de l’élan à la tendance. À l’inverse, un rejet clair exposerait un retour vers 114 000 puis 112 800 dollars, avec en dernier rempart la moyenne mobile 200 jours autour de 106 200 dollars.

En toile de fond, l’appétit pour le risque reste corrélé aux anticipations de taux.

Les altcoins suivent, sans euphorie

Dans le sillage de Bitcoin, Ether progresse d’un peu plus de 5% sur la séance et revient vers 4 390 dollars, un plus haut depuis le 22 septembre.

Plusieurs grandes capitalisations avancent de 6% et plus : Solana repasse au-dessus de 226 dollars, Dogecoin vers 0,255 dollar, Cardano autour de 0,85 dollar, Chainlink vers 22,4 dollars.

Même les perpétuels on-chain comme Hyperliquid (HYPE) attirent de nouveau du flux.

Pour l’instant, on reste toutefois loin d’une « altseason » générale. La dominante vient d’un repositionnement rapide sur la crypto plutôt que d’une euphorie étendue.

La respiration de septembre a laissé des marques : des sorties hebdomadaires nettes de 903 millions de dollars des ETF Bitcoin ont rappelé que l’argent institutionnel peut aussi freiner la dynamique.

Le test sera double : un BTC au-dessus de 120 000 dollars qui tient plusieurs séances, et des rotations qui s’élargissent au-delà d’un panier restreint de noms.

Un cap symbolique pour la capitalisation de BTC

Le dépassement d’Amazon en capitalisation nourrit la narration d’un BTC « macro-actif ». Cette bascule n’est pas seulement un titre symbolique.

Elle rappelle que, quand les anticipations de politique monétaire s’assouplissent, Bitcoin attire à la fois les flux de couverture et les paris directionnels.

Pour des gérants, la comparaison instantanée avec des mastodontes du S&P 500 rend la classe d’actifs plus « présentable » dans un comité d’investissement.

Ce récit s’est imposé tout au long de 2025 : ETF spot très adoptés, trésoreries d’entreprises qui accumulent du BTC et, plus récemment, regain d’intérêt pour l’ETH à la faveur des débats sur le staking dans les produits cotés.

L’épisode du jour renforce ce cadre : dès que la macro s’éclaircit, la demande rencontre une offre raréfiée par le halving et par les sorties d’exchanges vers le staking ou la garde froide.

Les prochains jalons à surveiller

Trois éléments feront la météo des jours à venir. D’abord, le technique pur : 120 000 dollars est une zone visible par tous.

Une clôture hebdomadaire au-dessus enverrait un signal fort. Ensuite, le flux : surveiller la bascule des ETF des sorties vers les entrées nettes et la part de volume cash versus dérivés.

Enfin, la macro : chiffres d’emploi, inflation PCE, puis la réunion de la Fed le 29 octobre. Si le scénario de baisse de taux se confirme, le vent arrière reste en place.

Dans le cas contraire, la volatilité pourrait vite revenir, avec un retour tester les supports cités.

Côté altcoins, l’extension dépendra de la capacité d’ETH à reconquérir durablement la zone des 4 400 à 4 500 dollars, et de la validation de catalyseurs attendus en octobre : calendrier ETF sur d’autres actifs, mises à jour réseau, nouvelles annonces de trésoreries.

Tant que la hausse reste concentrée et pilotée par BTC, la prudence s’impose pour les paris trop diffus.

En bref : « Uptober » a bien démarré. Le marché a un narratif, des chiffres qui l’appuient, et un seuil clair à franchir. Il reste à transformer l’essai.

