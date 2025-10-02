Pour Résumer

La Suède étudie la création d’une réserve nationale en Bitcoin pour renforcer son indépendance financière.

Deux députés proposent d’utiliser les cryptoactifs saisis par la justice afin de financer cette initiative sans toucher aux fonds publics.

Si elle est adoptée, la motion ferait de Stockholm l’un des premiers pays européens à intégrer officiellement le Bitcoin à ses réserves.

Un projet inspiré par les réserves d’or et de monnaies

Au sein du Parlement, deux députés du parti des Démocrates suédois ont présenté une initiative novatrice : la création d’une réserve nationale en Bitcoin.

Intitulée « Une stratégie Bitcoin suédoise » (Motion 2025/26), elle cherche à renforcer l’indépendance financière du pays face aux risques d’inflation et aux tensions géopolitiques.

JUST IN: 🇸🇪 Swedish Parliament introduces proposal for a strategic Bitcoin reserve 🚀 Another one 🔥 pic.twitter.com/WGSnOZ5xHc — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 1, 2025

Le 1ᵉʳ octobre 2025, Dennis Dioukarev et David Perez ont officiellement soumis leur proposition au gouvernement. Leur argument repose sur un fait simple : avec une offre limitée à 21 millions d’unités, le Bitcoin possède une rareté comparable à l’or.

De plus, il bénéficie d’une liquidité permanente grâce à un marché ouvert jour et nuit.

Selon eux, intégrer le Bitcoin aux réserves nationales représenterait une modernisation stratégique. La Suède y gagnerait en crédibilité économique et enverrait un signal fort d’ouverture vers l’innovation numérique.

“Le Bitcoin peut jouer le rôle d’un or numérique. Sa rareté et sa résistance à l’inflation en font un outil pertinent pour diversifier les réserves nationales”, ont déclaré les auteurs de la motion.

La motion demande aussi au gouvernement de ne pas modifier la loi encadrant la Riksbank. Les députés souhaitent éviter que ce texte empêche, par principe, la future introduction d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Une approche budgétaire neutre

Les élus veulent anticiper les critiques sur le financement. Ils proposent donc d’alimenter la réserve avec les Bitcoins saisis lors de procédures judiciaires, et non avec l’argent public.

Cette méthode, déjà en place aux États-Unis et en Finlande, permet de bâtir un portefeuille souverain. De plus, elle garantit que le contribuable ne supporte pas la charge financière.

La Riksbank ou une autre institution spécialisée assumerait la gestion de ces actifs. Ainsi, la finalité demeure transparente : il s’agit d’assurer la transparence et la sécurité des avoirs de l’ensemble du pays.

Si la proposition est adoptée par le Parlement, alors la Suède deviendrait le premier État européen à intégrer officiellement le Bitcoin dans ses avoirs de réserve.

Cette initiative s’inscrit par ailleurs dans une continuité politique. L’an dernier, le député Rickard Nordin avait déjà exhorté la ministre des Finances, Elisabeth Svantesson, à reconnaître le Bitcoin comme une nouvelle forme d’“or numérique”.

Un mouvement mondial vers les réserves Bitcoin

La Suède n’est toutefois pas seule dans cette réflexion. Les autorités finlandaises, tchèques, américaines et britanniques placent déjà les cryptoactifs saisis dans les coffres de l’État. Ce phénomène s’étend de plus en plus et inspire nombre d’autres pays.

Ces réserves alternatives, dans un contexte international volatile où la géopolitique et la sphère économique s’intriquent, sont essentielles.

Elles participent à la protection de la souveraineté monétaire tout en plaçant les économies devant la perspective croissante du recours des acteurs dans le cadre des échanges mondiaux aux actifs numériques.

En Suède, le débat vient tout juste de commencer. Si le Parlement adoptait la motion, Stockholm pourrait devenir l’un des premiers pays européens à officialiser le Bitcoin comme un pilier de sa stratégie financière.

Source : riksdagen.se

