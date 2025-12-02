Bitcoin prêt à exploser en 2026 selon Grayscale

Pour Résumer

Bitcoin entre dans une nouvelle dynamique que Grayscale juge plus puissante que les cycles passés.

Le marché institutionnel devient la force dominante du prix selon le gestionnaire d’actifs.

Un nouveau sommet historique en 2026 est désormais considéré comme un scénario crédible.

Un cycle qui échappe aux modèles traditionnels

Pour Grayscale, Bitcoin avance dans une structure de marché qui n’a plus rien à voir avec les anciens cycles que les investisseurs connaissent par cœur. La logique du fameux cycle de quatre ans, celle qui guidait le marché depuis plus d’une décennie, montre ses limites.

Le gestionnaire souligne que cette phase n’a pas été marquée par la flambée parabolique habituellement déclenchée par les particuliers, un élément qui distingue profondément le cycle en cours.

Cette mutation rythmique produit un univers où le Bitcoin évolue sans l’hyper-spéculation habituelle mais avec une tension d’achats beaucoup plus normative. Grayscale note une montée continue, soutenue dans son analyse par des catalyseurs institutionnels qui transforment la dynamique même de l’offre et de la demande.

Dans cette lecture, le marché avance vers 2026 avec une inertie plus solide qu’auparavant.

Tom Lee, PDG de l’entreprise de trésorerie Ethereum BitMine, a fait écho à l’avis de Grayscale, notant ce qu’il considère comme un fossé croissant entre les fondamentaux du marché et les prix.

« Les prix des cryptomonnaies ont chuté sans relâche même si les fondamentaux, mesurés par les portefeuilles, l’onchain, les frais ou la tokenisation, ont progressé » a écrit Lee lundi dans un post sur X.

Crypto prices have fallen relentlessly even as fundamentals, measured by wallets, onchain, fees or tokenizatio, have moved forward So risk/reward is attractive for $BTC and $ETH https://t.co/yk6poVwSQ6 — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) December 1, 2025

Lee a également déclaré à CNBC le même jour qu’il reste optimiste sur le bitcoin et s’attend à ce que la plus grande cryptomonnaie mondiale atteigne un nouveau record historique d’ici janvier de l’année prochaine.

L’influence institutionnelle redéfinit la trajectoire du marché crypto

D’après Grayscale, l’évolution radicale vient du poids croissant des institutionnels : les ETF spot, les acteurs spécialisés et les banques s’aventurent désormais à déployer une exposition à Bitcoin qui était tout bonnement inexistante lors des cycles précédents.

Cette arrivée progressive de flux massifs crée un socle de demande beaucoup plus stable que celui forgé par les rallyes populaires du passé.

L’émergence de véritables titans tels que BlackRock illustre parfaitement ce changement de paradigme. Leurs fonctions ne se limitent plus aux simples ETF, leur rôle ne consiste plus seulement dans l’exposition financière. Ils avancent d’une manière plus méthodique, plus structurée, et captent les flux, la liquidité et même une partie du récit autour de Bitcoin.

En récupérant une part de marché croissante via leurs instruments, ces institutions engendrent un nouveau cadre. Le pouvoir économique se concentre ainsi dans quelques mastodontes. Cette concentration ouvre un paradoxe : elle rend le marché robuste, mais fait aussi déchanter la promesse d’une décentralisation complète de Bitcoin.

La conséquence est claire. Le prix du Bitcoin est moins un marché de tendance de la foule, mais porté par des stratégies d’allocation long terme. Le cabinet souligne un changement de dimension qui ancre l’actif dans une sphère davantage institutionnelle.

Si le mouvement se poursuit, la combinaison des ETF, de l’effet d’intégration financière et du contexte macro pourrait diriger le Bitcoin vers des paliers jamais atteints dès 2026.

Une tension haussière qui se construit en profondeur

L’absence de phase euphorique durant la période récente est vue comme un élément haussier, car elle laisse la place à une montée plus longue et plus durable. Bitcoin se retrouve dans une zone où le marché ne s’est pas encore emballé, mais où le potentiel cumulé de la demande institutionnelle reste largement sous-exploité.

Grayscale évoque aussi l’idée qu’un nouvel élan pourrait provenir du choc d’offre créé par l’intégration continue de Bitcoin dans les bilans professionnels. À mesure que ces acteurs verrouillent des positions de long terme, la quantité de Bitcoin disponible sur les marchés se réduit, ce qui renforce mécaniquement l’impact de chaque nouveau flux entrant.

Au terme de cette lecture, une certitude se dégage. Le marché ne fonctionne plus selon les mêmes ressorts, et Bitcoin avance désormais dans un environnement où les signaux les plus déterminants ne viennent plus des foules mais des salles de marché institutionnelles.

La mécanique qui se met en place n’a rien d’un emballement spéculatif classique : elle repose sur une demande profonde, ancrée, qui modifie lentement, mais sûrement l’équilibre de l’offre.

