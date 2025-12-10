L’IA Grok prédit le retour du bull run en 2026

Pour Résumer

La détente monétaire attendue pourrait relancer les actifs risqués.

La croissance des bénéfices et l’IA soutiennent un cycle plus long.

2026 s’impose comme une année charnière pour les marchés.

La liquidité revient doucement sur le devant de la scène

Au cœur de la lecture de Grok se trouve un levier aussi ancien que les marchés eux-mêmes. La politique monétaire. Ces derniers jours, ce facteur est repassé très concrètement au premier plan. Le marché des cryptomonnaies a progressé d’environ 4 % en une seule journée, porté par l’anticipation d’une nouvelle décision clé de la Réserve fédérale.

À la veille de la réunion du Comité fédéral de l’open market, la probabilité d’une baisse de 25 points de base dès le 10 décembre 2025 atteint près de 90 %. Un signal qui n’a rien d’anodin.

Cette attente illustre un changement de climat plus large. Après deux années de resserrement, la Fed semble entrer dans une phase de normalisation plus assumée. Les investisseurs commencent déjà à l’intégrer dans leurs allocations.

Historiquement, des taux plus bas favorisent les actifs sensibles à la liquidité et les cryptomonnaies figurent parmi les premiers bénéficiaires lorsque le coût de l’argent diminue. Ce mouvement ne crée pas instantanément un bull run, mais il prépare le terrain.

Lorsque les baisses de taux interviennent sans déclencher de récession, les marchés évoluent souvent dans un environnement dit “Goldilocks”. Suffisamment accommodant pour encourager la prise de risque, mais sans excès inflationniste immédiat.

C’est précisément ce scénario que Grok projette pour 2026. Une année où la liquidité redevient un moteur central, plus diffuse, mais aussi plus durable.

À cela s’ajoute l’hypothèse d’un retour progressif d’outils plus expansionnistes, comme un quantitative easing ciblé. Même à dose modérée, ce soutien agit comme carburant pour les marchés financiers.

Dans ce contexte, les actifs numériques et les valeurs de croissance retrouvent vite de l’attrait. La réaction récente du marché montre que la dynamique commence déjà à s’installer.

Bénéfices, croissance et IA forment un trio solide

Contrairement aux cycles fondés sur la seule spéculation, le scénario envisagé pour 2026 repose aussi sur des fondamentaux. Les bénéfices des entreprises devraient s’accélérer, surtout aux États-Unis, avec une croissance à deux chiffres soutenue par une reprise cyclique et par une amélioration des marges.

Tant que les profits progressent, le marché dispose d’une boussole claire. L’intelligence artificielle joue ici un rôle central.

Il ne s’agit plus d’un simple thème de marché. Elle s’impose désormais comme un levier structurel de productivité, alors que les investissements massifs engagés depuis plusieurs années commencent à produire des effets concrets sur les coûts et sur l’efficacité des entreprises.

Pour Grok, cette dynamique permet de soutenir la croissance tout en limitant les tensions inflationnistes, un équilibre rare.

Autre élément clé, l’élargissement du marché. Après une domination prolongée de quelques géants technologiques, les flux pourraient se redistribuer vers les valeurs cycliques, les industrielles et même les petites capitalisations. Ce type de rotation apparaît souvent dans les phases intermédiaires d’un bull market déjà plus mature.

2026 comme point d’orgue du cycle actuel

Sur le plan historique, les bull markets durables s’étirent souvent sur plusieurs années. Le cycle actuel, né dans un climat de scepticisme, pourrait encore avancer. Selon Grok, 2026 apparaît moins comme une fin brutale que comme une phase de consolidation haussière, voire un point culminant du cycle.

Les projections des grandes banques vont dans ce sens, avec des objectifs de marché encore supérieurs aux niveaux actuels. Cette vision est renforcée par un facteur souvent sous-estimé : le sentiment. Sur les réseaux et chez de nombreux investisseurs, l’idée d’un “grand final” commence à émerger, notamment autour du Bitcoin.

Cela ne signifie pas que le parcours sera linéaire. Des corrections restent possibles, voire probables. Mais pour Grok, l’alignement entre liquidité, bénéfices et innovation technologique crée un environnement rarement aussi favorable. Dans ce cadre, 2026 pourrait être l’année où le bull run cesse de survivre pour s’imposer réellement aux yeux des investisseurs.

Rien n’est garanti sur des marchés aussi volatils. Mais lorsque plusieurs moteurs structurels s’alignent, l’histoire montre que les marchés finissent par écouter.

À lire aussi :