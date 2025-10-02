Pour Résumer

Vlad Tenev, PDG de Robinhood, estime que la tokenisation des actifs s’imposera comme une évolution incontournable.

La plupart des grandes places financières pourraient adopter un cadre réglementaire d’ici cinq ans.

Selon lui, cette transformation rapprochera définitivement la finance traditionnelle et la crypto.

Vers un cadre réglementaire mondial

Vlad Tenev, président de Robinhood, a présenté, dans le cadre de la conférence Token2049 qui s’est tenue à Singapour, sa vision d’un futur financier mondial ayant besoin de tokeniser les actifs pour transformer de façon radicale les marchés d’ici à dix ans.

JUST IN: Robinhood CEO Vlad Tenev says tokenization is going to "eat the entire financial system." — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 2, 2025

Tenev pense qu’il y a de bonnes chances que, d’ici à cinq ans, la quasi-totalité des grandes places financières adopte un cadre réglementaire sur la tokenisation.

La généralisation mondiale demandera sans doute une dizaine d’années, mais il estime que le mouvement est déjà en marche et que plus personne ne peut l’arrêter.

Les actions, les obligations et l’immobilier, ou comment passer de quelques trillions de dollars pour les marchés des trois classes d’actifs concernés à plusieurs dizaines de trillions. Une opportunité, donc, d’un nouveau monde d’illiquidité et d’inextensibilité pour tous les investisseurs du monde.

Les projets pilotes déjà engagés par certaines banques européennes et asiatiques laissent entrevoir une montée en puissance progressive des infrastructures.

Les États-Unis sur la défensive

Si l’Europe et l’Asie pourraient avancer plus rapidement, les États-Unis risquent de prendre du retard. Tenev souligne que l’infrastructure financière américaine fonctionne encore suffisamment bien pour ne pas inciter à une refonte radicale.

Autrement dit, le pays n’éprouve pas la même urgence à adopter des solutions innovantes, même si elles pourraient à terme améliorer l’efficacité. Robinhood tente néanmoins de jouer un rôle moteur.

L’entreprise a porté à la connaissance de la SEC une proposition de cadre réglementaire sur les actifs au monde réel (RWA) et multiplie les discussions avec les régulateurs étrangers, à commencer par la FCA britannique, dans le cadre de son projet d’expansion à l’international.

Ce qui repose sur une certitude ferme : la tokenisation va s’imposer et ce seront les entreprises qui s’y consacreront le plus tôt qui tireront un avantage compétitif.

Stablecoins et convergence des modèles financiers

Selon Tenev, les stablecoins démontrent déjà le potentiel de la tokenisation. Ils sont basés sur le dollar, ce qui renforce l’impact global de la monnaie américaine. Cette approche pourrait être étendue aux actions, à l’immobilier ou encore aux obligations, avec une mise en œuvre progressive à l’étranger.

Le PDG de Robinhood considère également que les frontières entre la crypto et la finance traditionnelle s’estompent rapidement. D’après son point de vue, la blockchain présente des atouts comme la clarté, l’accélération des transactions et la diminution des frais intermédiaires.

En fin de compte, ces caractéristiques pourraient rendre les infrastructures conventionnelles dépassées.

Une adoption déjà en marche

Les déclarations de Tenev s’alignent avec une tendance validée par un grand nombre d’acteurs institutionnels. Quelques banques et gestionnaires d’actifs sont déjà en phase de test de projets pilotes de tokenisation d’actifs financiers, notamment sur des marchés comme Singapour ou Zurich.

Robinhood elle-même parie sur cette tendance : sa plateforme de marchés de prédiction a dépassé les 4 milliards de contrats échangés depuis fin 2024, attestant que les marchés hybrides sont en train de se développer.

Robinhood Prediction Markets just crossed 4 billion event contracts traded all-time, with over 2 billion in Q3 alone. And we’re just getting started. pic.twitter.com/13LxjqWaNt — Vlad Tenev (@vladtenev) September 29, 2025

La tokenisation offre aux investisseurs un accès facilité, à tout instant, à une vaste sélection d’actifs dans un environnement possiblement plus transparent et concurrentiel.

D’ici à 2035, la tokenisation pourrait s’imposer comme le mode d’investissement standard, abolissant la séparation entre finance classique et actif numériques.

Source : The Block

