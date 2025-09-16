Pour Résumer

Solana grimpe de 6 % grâce à un signal technique.

Ethereum, XRP et Cardano visent des gains x10.

Le marché crypto atteint 3 800 milliards de dollars.

Le signal technique qui booste Solana

Solana (SOL) explose à 187,75 $ le 12 septembre 2025. Un signal TD Sequential inédit, détecté sur le graphique journalier, annonce un breakout haussier. En effet, ce signal prédit un rallye après une consolidation.

La TVL de Solana atteint 10,7 milliards de dollars. Par ailleurs, elle traite 65 000 transactions par seconde, surpassant Ethereum. D’ailleurs, les frais à 0,00025 $ séduisent DeFi et NFT.

Le RSI à 70 indique une forte pression acheteuse. Effectivement, le support à 170 $ tient bon. Par ailleurs, des ETF Solana spot attirent 2 milliards de dollars.

ChatGPT 5 table sur 500 $ en septembre. D’ailleurs, un listing CEX pourrait pousser SOL à 1 000 $. Effectivement, sa capitalisation de 99 milliards vise un x3 d’ici 2026.

Ethereum : le géant prêt à suivre

Ethereum (ETH), à 4 264 $, suit la vague. ChatGPT 5 vise 10 000 $ en septembre. Effectivement, la TVL DeFi atteint 88,8 milliards de dollars.

Les upgrades 2025 réduisent les frais à 0,5 $. Par ailleurs, les layer-2 comme Polygon scalent le réseau. D’ailleurs, BlackRock détient 350 000 ETH.

Le RSI à 64 signale un momentum sain. Effectivement, casser 4 500 $ ouvrirait la voie à 6 000 $. Par ailleurs, l’adoption AI dope les dApps.

ChatGPT 5 prévoit un x3 si les ETF accélèrent. D’ailleurs, 1 000 actifs réels sont tokenisés. Effectivement, Ethereum reste un pilier pour l’altseason.

XRP : la revanche des paiements

XRP, à 2,90 $, pourrait bondir à 15 $, selon ChatGPT 5. Effectivement, la fin du litige SEC en 2025 booste la confiance.

Les partenariats bancaires gèrent 10 milliards de dollars mensuels. Par ailleurs, l’ONU soutient Ripple pour les paiements émergents. D’ailleurs, un ETF spot pourrait injecter 5 milliards de dollars.

Le RSI à 65 indique un momentum haussier. Effectivement, casser 3,50 $ viserait 5 $. Par ailleurs, sa capitalisation de 128 milliards offre une marge.

ChatGPT 5 mise sur un x5 si les régulations restent favorables. D’ailleurs, 70 % des analystes parient sur une hausse de 500 % d’ici 2026.

Cardano : l’outsider qui monte

Cardano (ADA), à 0,58 $, gagne du terrain. ChatGPT 5 table sur 2 $ en septembre. Effectivement, l’upgrade Hydra booste la scalabilité à 2 000 transactions par seconde.

La TVL atteint 1,2 milliard de dollars, en hausse de 200 %. Par ailleurs, les projets ESG attirent 500 millions de dollars. D’ailleurs, le staking à 4 % séduit les retail.

Le RSI à 67 signale un momentum haussier. En effet, un listing Binance pourrait pousser ADA à 3 $. Par ailleurs, sa capitalisation de 20 milliards reste prometteuse.

ChatGPT 5 voit un x10 si Cardano capte les flux institutionnels. D’ailleurs, 60 % des analystes misent sur une adoption massive. Effectivement, ADA pourrait surprendre.

