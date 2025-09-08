Pour Résumer

BitMine Immersion Technologies est devenu le plus grand détenteur corporatif d’Ethereum avec 1,87 million d’ETH, valorisés à plus de 8 milliards de dollars début septembre 2025.

L’entreprise surclasse largement SharpLink Gaming et poursuit une stratégie ambitieuse baptisée « Alchemy of 5 % », visant à posséder jusqu’à 5 % de l’offre totale d’Ethereum.

Cette accumulation massive illustre l’essor de l’adoption institutionnelle de l’ETH et pourrait transformer son rôle sur les marchés financiers.

BitMine devient le plus grand détenteur corporatif d’Ethereum avec 1,87 million d’ETH

BitMine Immersion Technologies s’impose désormais comme le plus grand détenteur corporatif d’Ethereum au monde, avec 1,87 million d’ETH, soit plus de 8 milliards de dollars début septembre 2025.

Cette position la place très loin devant son concurrent direct, SharpLink Gaming, qui détient environ 837 000 ETH, valorisés à 3,6 milliards de dollars.

Avec cette avancée, BitMine redéfinit les équilibres institutionnels autour de la deuxième plus grande cryptomonnaie du marché.

BitMine creuse l’écart dans la course aux trésoreries en Ethereum

En seulement quelques mois, BitMine a multiplié ses acquisitions d’ETH à un rythme effréné. La société a accru ses avoirs de 124 % d’un mois sur l’autre, en achetant plusieurs centaines de milliers d’ETH supplémentaires.

Cette accumulation massive témoigne d’une stratégie claire : devenir l’acteur incontournable de l’écosystème Ethereum.

Les 1,87 million d’ETH détenus par BitMine représentent entre 1,5 % et 1,6 % de l’offre en circulation. Cela en fait l’un des plus grands détenteurs privés d’Ethereum, en dehors des plateformes d’échange centralisées.

En comparaison, SharpLink Gaming se retrouve désormais relégué à une seconde place très distante. L’écart entre les deux entreprises dépasse le million d’ETH, soulignant la domination croissante de BitMine.

Cette focalisation reflète également une tendance plus globale : l’expansion des réserves d’entreprises en cryptomonnaies. Actuellement, les sociétés possèdent plus de 4,7 millions d’ETH, illustrant une adoption institutionnelle en rapide progression.

Une stratégie ambitieuse : l’« Alchemy of 5 % »

BitMine ne dissimule pas ses aspirations. Son projet, dénommé « Alchemy of 5 % », vise à obtenir jusqu’à 5 % de l’ensemble des Ethereum disponibles, soit approximativement 5,8 millions d’ETH.

Si ce projet se réalise, BitMine s’imposera comme un acteur majeur de l’écosystème, ayant un impact direct sur la liquidité et la gouvernance future du réseau.

Pour mieux comprendre cette stratégie ambitieuse, regardez Tom Lee, chairman de BitMine, expliquer en détail leurs objectifs et leur vision pour l’avenir d’Ethereum :

Pour mettre en œuvre cette stratégie, l’entreprise envisage de recourir aux bénéfices provenant d’une émission d’actions de 20 milliards de dollars. Ce financement massif sera presque entièrement destiné à accroître son exposition à Ethereum.

Ce choix dénote une stratégie à long terme : BitMine envisage de construire une infrastructure solide, centrée sur l’ETH en tant qu’actif stratégique principal.

Cette politique se distingue de celle d’autres entreprises, généralement plus variées dans leurs attributions. À l’opposé, BitMine prend le risque audacieux de parier massivement sur Ethereum en tant que fondement de sa croissance et de sa crédibilité financière.

Une telle démarche comporte sans doute des dangers associés à la fluctuation des prix, mais elle peut également procurer d’importants bénéfices si l’ETH poursuit sa progression.

Vers une nouvelle ère de l’adoption institutionnelle d’Ethereum

L’augmentation rapide de BitMine constitue un moment décisif pour l’écosystème des cryptomonnaies. C’est la première fois qu’une entreprise cotée en bourse exprime son intention de maîtriser une portion importante de l’offre globale d’une blockchain publique.

Cela pourrait entraîner diverses répercussions : intensifier la perception d’Ethereum en tant qu’actif institutionnel, augmenter la rareté de l’ETH sur le marché, et encourager d’autres sociétés à emboîter le pas. L’ascendance de BitMine traduit aussi une transformation de paradigme.

Tandis que le Bitcoin a historiquement été la crypto-monnaie privilégiée pour les finances d’entreprise, l’Ethereum est en train de prendre de l’importance en raison de son rôle crucial dans les smart contracts (contrat intelligent), la finance décentralisée et les options de staking.

L’afflux important de fonds institutionnels dans l’ETH pourrait donc accélérer sa reconnaissance et son évaluation.

Cependant, cette concentration entraîne aussi des controverses. Quelques experts prévoient que cette concentration pourrait nuire à la décentralisation du réseau si des intervenants privés acquièrent trop de puissance.

D’autres, en revanche, y perçoivent une marque de maturité, mettant Ethereum sur la même ligne que les normes financières conventionnelles.

En tout cas, la démarche de BitMine atteste que le marché des cryptomonnaies s’oriente vers une nouvelle étape d’institutionnalisation. Les mois à venir, nous indiquerons si cette stratégie audacieuse consolidée de manière durable la position d’Ethereum par rapport à ses rivaux.

