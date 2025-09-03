La Fondation Ethereum vend 10 000 ETH : effets sur marché et institutions

Pour Résumer

Ethereum surprend de nouveau les investisseurs avec des ventes stratégiques planifiées de 10 000 ETH.

Pendant que l'EF vend, les institutions accumulent massivement, modifiant ainsi la dynamique du marché.

Malgré la vente, ETH reste proche de ses sommets et cela attire l’attention des investisseurs.

Une vente progressive

Contrairement à de grosses transactions qui font trembler les marchés, l’EF prévoit d’échelonner la vente sur plusieurs semaines. Les ordres seront répartis sur différentes plateformes centralisées pour éviter une chute brutale du prix. Vous vous demandez peut-être : cette stratégie suffira-t-elle à protéger le marché contre une baisse temporaire ?

Les fonds récoltés seront dédiés à la recherche, à l’éducation et aux subventions pour soutenir l’écosystème Ethereum. En 2025, la Fondation a déjà alloué plus de 32 millions de dollars pour le développement communautaire.

0/ Transparency Notice: Over several weeks this month, EF will convert 10K ETH via centralized exchanges as part of our ongoing work to fund R&D, grants, and donations. Conversions will take place over multiple smaller orders, rather than as a single large transaction. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) September 2, 2025

Une stratégie de trésorerie calculée

Depuis la publication de sa politique de trésorerie en juin, l’EF rééquilibre régulièrement ses réserves. Chaque trimestre, les soldes en fiat sont revus pour déterminer combien d’ETH peut être vendu.

Les ventes précédentes montrent leur potentielle influence sur le marché actuel. En décembre 2020, la cession de 100 000 ETH avait été suivie d’un rallye prolongé. Ainsi, c’est un événement qui avait propulsé Ethereum vers un ATH.

Les institutions font des accumulations massives

Pendant que l’EF vend, les institutions achètent. Récemment, Yunfeng Financial Group a acquis 10 000 ETH. Désormais, Ether Machine détient 150 000 ETH pour préparer son introduction au Nasdaq.

Ether Machine contrôle plus de 345 000 ETH, soit environ 1,5 milliard de dollars. Ces institutions préparent-elles le prochain bull run ? La divergence entre la vente de l’EF et l’accumulation institutionnelle souligne un changement de dynamique dans la propriété de l’ETH.

ETH proche de ses sommets récents

🚨 BREAKING: The stablecoin supply on @ethereum surpasses $160 billion, marking an all-time high. The supply has more than doubled from January '24 levels. 🤯 pic.twitter.com/RS4Xh4XVGu — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) August 30, 2025

Malgré la vente prévue, le marché reste solide. En ce moment, Ethereum se négocie autour de 4 360 $, en hausse de plus de 23 % sur le mois dernier. Le prix est légèrement en dessous du sommet d’août, proche de 4 870 $.

Joseph Lubin, cofondateur, a suggéré que l’adoption par Wall Street pourrait un jour permettre à Ethereum de surpasser Bitcoin comme principale base monétaire mondiale. Alors, vous, investisseur, seriez-vous prêt à profiter de cette dynamique ?

Une étape clé pour Ethereum

Les ventes de l’EF peuvent exercer une pression à court terme, mais la demande institutionnelle absorbe l’offre. Le marché semble prêt à écrire le prochain chapitre d’Ethereum, entre stratégies prudentes et accumulation massive.

Quel sera la décision des investisseurs : acheter maintenant ou attendre la prochaine étape ?

Préparez-vous à la prochaine vague : Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) pourrait devenir l’opportunité que les traders attendent afin de diversifier leurs portefeuilles crypto. La presale exclusive est ouverte et elle offre un accès anticipé à un projet fulgurant sur la blockchain.

Ne râtez pas l’opportunité de rejoindre une nouvelle dynamique avant le lancement officiel et les premiers rallyes !

Découvrir Bitcoin Hyper

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.