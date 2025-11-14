21Shares secoue le marché avec ses premiers ETF crypto indexés US

Pour Résumer

21Shares lance ses deux premiers ETF crypto indexés aux États-Unis, structurés sous la loi de 1940.

Les ETF TTOP et TXBC offrent une diversification unique via l’indice FTSE Crypto 10, avec des frais de gestion compétitifs.

L’entreprise renforce son expansion après son acquisition par FalconX.

Un lancement très attendu avec deux stratégies bien distinctes : TTOP et TXBC

21Shares présente enfin ses 2 ETFs indexés en crypto, tous deux structurés sous le strict Investment Company Act de 1940. Cette structure rassure les professionnels, car elle impose des règles proches de celles des fonds traditionnels. Pour beaucoup, c’est un tournant dans l’accès institutionnel à la crypto.

Le premier produit se nomme TTOP, fondé sur le FTSE Crypto 10 Index, pondéré par la capitalisation boursière des 10 plus grandes cryptomonnaies. Le second, TXBC, suit le même indice, mais sans Bitcoin, pour se concentrer sur les réseaux blockchain axés sur des applications concrètes.

Bypass the headache, frontrun the future. Forget having to navigate multiple wallets, coins, chains, and bridges- we’ve just launched our first index crypto funds in the U.S. There's now a simpler way to get diversified exposure to crypto in your brokerage account: – $TTOP:… pic.twitter.com/epEzG0Rasx — 21shares US (@21shares_us) November 13, 2025

Justement, les frais de gestion, un point crucial pour les investisseurs, restent clairs et compétitifs. Le fonds TTOP affiche des frais de gestion de 0,50 %. Quant au fonds TXBC, ses frais sont légèrement supérieurs, s’établissant à 0,65 %. Ces informations montrent la volonté de 21Shares d’atteindre un public plus large sans compliquer l’offre.

Ce lancement intervient en plein bouleversement du marché global. Le Bitcoin est récemment passé sous les 100 000 $, un seuil psychologique important. Pourtant, 21Shares avance. La société veut proposer autre chose que des ETF basés sur un seul jeton, et parie ainsi sur la diversification.

En effet, les ETF indexés ne fonctionnent pas comme les ETF classiques, car ils regroupent plusieurs cryptos dans un seul panier.

Une stratégie qui mise sur la diversification et la transparence

Les deux ETF s’appuient sur des indices FTSE Russell. Ces indices regroupent les 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation. On y retrouve Bitcoin, Ethereum, Solana ou Dogecoin. Les indices sont rééquilibrés tous les trimestres. Cette mécanique garantit un panier toujours à jour.

En parallèle, 21Shares passe par une exposition indirecte. Les ETF américains s’appuient sur les ETP que la société propose déjà en Europe. Ce choix permet de respecter les règles américaines, beaucoup plus strictes sur la détention d’actifs crypto. C’est aussi une manière d’éviter la détention directe de jetons sur le sol américain.

De plus, 21Shares ne travaille pas seul. Le groupe s’appuie sur Teucrium Trading, déjà connu pour ses fonds sur matières premières. Ce partenariat renforce la crédibilité du projet. Il devient aussi un avantage face à la concurrence, surtout face aux acteurs qui cherchent encore l’approbation de la SEC pour leurs propres fonds multi-crypto.

Un marché en pleine mutation et une adoption progressive

21Shares ne promet pas une adoption massive dès le premier jour. Et c’est volontaire. Selon son président, les investisseurs professionnels avancent plus lentement que les particuliers. Un produit indexé demande plus d’explications, mais il s’intègre mieux dans une stratégie diversifiée.

Cependant, tout change. L’acquisition récente de 21Shares par FalconX, même sans montant dévoilé, renforce ses moyens. La société a déjà confirmé son expertise avec son ETF Bitcoin ARKB. Elle peut ainsi développer l’offre du gestionnaire plus vite, tout en gardant son indépendance. Cela montre aussi que les grandes plateformes voient un potentiel immense dans les actifs numériques régulés.

Enfin, le marché évolue très vite. Les ETF Bitcoin spot ont déjà attiré des milliards. L’exemple le plus frappant reste le fonds Bitcoin de BlackRock, qui a dépassé 70 milliards de dollars d’actifs en un an et demi. En parallèle, les ambitions du gestionnaire 21Shares se confirment aussi avec son ETF dédié à ONDO, pensé pour élargir encore l’adoption institutionnelle.

