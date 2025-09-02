BONK explose : adoption institutionnelle et signal technique pour septembre

Pour Résumer

BONK se stabilise autour de 0,000021 $, formant un triangle descendant qui pourrait précéder un rebond vers 0,000039 $.

L’intérêt institutionnel, notamment l’investissement de 25 millions de dollars par Safety Shot Inc., renforce sa crédibilité et attire de nouveaux investisseurs.

Des mécanismes déflationnistes, comme un burn futur de 1 trillion de tokens, combinés à une volatilité élevée, pourraient propulser le prix à 0,000041 $.

Consolidation critique près du support clé

Le meme token BONK se stabilise autour de 0,000021 $, formant un triangle descendant sous surveillance. La zone de support pourrait signaler un retournement haussier si elle tient face à la pression vendeuse. Les indicateurs techniques, comme le retracement Fibonacci et la moyenne mobile EMA 20 jours, convergent.

Cette convergence attire l’attention des traders sur un possible rebond vers 0,000039 $ ou plus. Le golden pocket autour de 0,000022 $ est un niveau clé pour confirmer la tendance haussière. Un breakout au-dessus de 0,0000264 $ renforcerait le potentiel de hausse anticipé par les analystes. L’indice de force relative (RSI) montre une stabilisation, signe d’un assouplissement de la pression vendeuse.

August was a jam packed month for all things BONK❗❗❗ The Dog has compiled everything you may have missed this month below so you can catch up👇 pic.twitter.com/Hsl22cJBbt — BONK!!! (@bonk_inu) September 1, 2025

Adoption institutionnelle renforce la crédibilité

La confiance de BONK est renforcée par l’intérêt institutionnel croissant. Safety Shot Inc., cotée au NASDAQ, a investi 25 millions de dollars dans le token cette année. C’est l’une des premières fois qu’un meme coin rejoint la stratégie de trésorerie d’une entreprise.

Cette démarche ajoute une légitimité nouvelle et pourrait attirer davantage d’investisseurs institutionnels.

Initiatives de réduction de l’offre

BONK implémente des mécanismes déflationnistes pour augmenter la rareté et la valeur. Un burn proposé d’1 trillion de tokens, soit 1,24 % de l’offre totale, est prévu après 1 million de portefeuilles uniques.

Historiquement, les burns ont entraîné des hausses importantes, comme +158 % en juillet 2025. Ces ajustements côté offre pourraient soutenir la demande et renforcer le prix du token.

Volatilité et perspectives à court terme

Malgré ces signaux positifs, la volatilité reste élevée dans les 24 dernières heures. Les liquidations crypto ont dépassé 300 millions de dollars, avec une activité de baleines notable. Un breakout au-dessus de 0,000026 $ confirmerait un double-bottom avec des objectifs autour de 0,000041 $.

Les modèles agressifs estiment des gains potentiels de 65 % à 80 % si la dynamique d’achat continue.

Les points clés pour suivre BONK

Support solide : 0,000021–0,000022 $ ;

: 0,000021–0,000022 $ ; Zone de rebond critique : « golden pocket » 0,000022 $ ;

: « golden pocket » 0,000022 $ ; Breakout potentiel : au-dessus de 0,0000264 $ ;

: au-dessus de 0,0000264 $ ; Objectifs haussiers : 0,000037–0,000041 $ ;

: 0,000037–0,000041 $ ; Burn futur pour renforcer rareté et prix.

Les prochains jours seront déterminants pour BONK. Le maintien du support et l’adoption institutionnelle pourraient transformer le token en actif numérique reconnu. En ce moment, BONK se négocie autour de 0,00002034 $, en hausse de 3,17 % sur 24 heures.

