Bullish : Ian Calderon veut faire de la Californie un leader crypto

Pour Résumer

Ian Calderon veut intégrer Bitcoin au bilan de l’État.

Son passé en blockchain pave la voie pour l’innovation.

La Californie pourrait attirer 10 milliards de dollars crypto.

Le lancement de la campagne de Calderon

Ian Calderon, démocrate de 39 ans, annonce sa candidature le 23 septembre 2025 via une vidéo. Ancien majority leader de l’Assemblée (2016-2020), il cible la crise de l’habitat et l’innovation. Effectivement, il se positionne comme une « nouvelle génération » face à des rivaux comme Katie Porter.

Calderon, élu en 2012 à 27 ans, a dirigé le Blockchain Working Group. De plus, il a exploré l’intégration de Bitcoin malgré les limites constitutionnelles. En outre, sa famille politique (oncles Ron et Tom Calderon) renforce son réseau.

Cette campagne attire les donateurs tech. D’ailleurs, la Californie, avec Coinbase et une économie de 4 300 milliards de dollars, est un terrain fertile. Effectivement, 12 % de la population investit en crypto.

En effet, Calderon critique les politiques extrêmes et il promet des solutions pour les familles et les PME. En outre, son âge le distingue dans une primaire démocrate bondée.

Une vision pro-Bitcoin pour la Californie

Calderon vise à placer Bitcoin sur le bilan de l’État. Il déclare : « La Californie doit redevenir leader en tech, avec Bitcoin au cœur ». Effectivement, cela impliquerait une réserve stratégique, comme celle fédérale de 28 988 BTC.

Son passé en blockchain l’a mené à des lois sur les propriétés non réclamées en crypto. De plus, AB 1052 préserve les actifs dormants. En outre, il pousse pour des paiements crypto publics.

D’ailleurs, la Californie, avec 40 millions d’habitants, pourrait attirer 10 milliards de dollars. Effectivement, des bills pour accepter la crypto en paiements avancent. En effet, cela répond à l’inflation et aux coûts du logement.

Calderon s’inspire de Trump. De plus, son « Crypto Town Hall » réunit des acteurs comme Armstrong. En outre, il cible les unbanked pour l’inclusion financière.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette candidature dope le marché. Bitcoin grimpe à 112 556 $, avec +2 % en 24 heures. Effectivement, la capitalisation atteint 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 211$, gagne 7 %. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les rivaux comme Bianco freinent. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, Ledger voit ses ventes bondir de 15 %. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, Binance renforce sa présence californienne.

Perspectives : la Californie, capitale crypto ?

Calderon peut-il l’emporter ? ChatGPT-5 prévoit un marché californien à 10 milliards d’ici 2026. Effectivement, ses promesses attirent la Silicon Valley.

De plus, des bills pour une réserve Bitcoin avancent. En outre, l’Europe observe via MiCA. D’ailleurs, 10 % du PIB pourrait transiter via crypto.

Cependant, les défis persistent. En effet, la cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks, inquiète. De plus, des rivaux établis dominent les sondages.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, Calderon pourrait redessiner la crypto en Californie. La prudence s’impose pour les investisseurs.

