LIVE – Solana, Hyperliquid, Pepe Node… – Toute l’actualité du 24 septembre 2025

Pour Résumer

Solana recule sous la pression, malgré des espoirs de rebond technique.

Hyperliquid veut brûler 45 % de ses tokens, mais Arthur Hayes quitte le navire.

Pepe Node alimente le fantasme d’un x1000.

Solana hésite sur la suite

Solana reste dans une dynamique incertaine après une semaine mouvementée en subissant un recul d’environ 5 %. Certains analystes évoquent une valorisation surchauffée par les dernières semaines de hausse, d’autres parient sur un rebond tactique autour de 200 $.

L’objectif des 300 $ reste dans le viseur d’ici à la fin de l’année, porté par l’intérêt constant des investisseurs institutionnels et la solidité des fondamentaux du réseau. Le marché attend désormais un déclencheur clair pour valider une nouvelle impulsion haussière.

Hyperliquid : restructuration express

Le protocole Hyperliquid fait parler de lui avec une annonce majeure : la société DBA propose de brûler 45 % de l’offre totale de HYPE, soit 442 millions de tokens, et de supprimer le plafond d’émission actuel.

Objectif : redéfinir la tokenomique pour redonner de l’élan au projet. Problème : Arthur Hayes, figure emblématique du projet, aurait vendu l’ensemble de ses tokens HYPE. Une sortie remarquée, qui soulève des questions sur l’avenir du projet sans son principal ambassadeur.

Malgré cela, HYPE reste cité parmi les cryptos à suivre, mais l’incertitude reste élevée à cause de la liberation prochaine de tokens.

Pepe Node : un projet qui attise les convoitises

Pepe Node continue de faire parler de lui. Le projet séduit de plus en plus d’investisseurs grâce à son modèle “mine-to-earn” original, des rendements de staking très élevés parfois au-delà de 1 000 % et une presale qui aurait déjà levé plus de 1,2 million de dollars.

Certains observateurs évoquent un potentiel x1000, porté par une communauté active et un positionnement à la croisée du memecoin et de l’innovation technique.

Dans le même temps, l’univers “Pepe” continue de bouger. Wall Street Pepe (WEPE) a brûlé 3 milliards de tokens. Une initiative marquante, liée à sa migration vers Solana. Ces signaux confirment que l’écosystème reste bien vivant. Et Pepe Node pourrait bien devenir l’un de ses piliers dans les semaines à venir.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Solana, Hyperliquid, Pepe Node et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.