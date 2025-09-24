LIVE – Solana, Hyperliquid, Pepe Node… – Toute l’actualité du 24 septembre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Solana recule sous la pression, malgré des espoirs de rebond technique.
- Hyperliquid veut brûler 45 % de ses tokens, mais Arthur Hayes quitte le navire.
- Pepe Node alimente le fantasme d’un x1000.
Solana hésite sur la suite
Solana reste dans une dynamique incertaine après une semaine mouvementée en subissant un recul d’environ 5 %. Certains analystes évoquent une valorisation surchauffée par les dernières semaines de hausse, d’autres parient sur un rebond tactique autour de 200 $.
L’objectif des 300 $ reste dans le viseur d’ici à la fin de l’année, porté par l’intérêt constant des investisseurs institutionnels et la solidité des fondamentaux du réseau. Le marché attend désormais un déclencheur clair pour valider une nouvelle impulsion haussière.
Hyperliquid : restructuration express
Le protocole Hyperliquid fait parler de lui avec une annonce majeure : la société DBA propose de brûler 45 % de l’offre totale de HYPE, soit 442 millions de tokens, et de supprimer le plafond d’émission actuel.
Objectif : redéfinir la tokenomique pour redonner de l’élan au projet. Problème : Arthur Hayes, figure emblématique du projet, aurait vendu l’ensemble de ses tokens HYPE. Une sortie remarquée, qui soulève des questions sur l’avenir du projet sans son principal ambassadeur.
Malgré cela, HYPE reste cité parmi les cryptos à suivre, mais l’incertitude reste élevée à cause de la liberation prochaine de tokens.
Pepe Node : un projet qui attise les convoitises
Pepe Node continue de faire parler de lui. Le projet séduit de plus en plus d’investisseurs grâce à son modèle “mine-to-earn” original, des rendements de staking très élevés parfois au-delà de 1 000 % et une presale qui aurait déjà levé plus de 1,2 million de dollars.
Certains observateurs évoquent un potentiel x1000, porté par une communauté active et un positionnement à la croisée du memecoin et de l’innovation technique.
Dans le même temps, l’univers “Pepe” continue de bouger. Wall Street Pepe (WEPE) a brûlé 3 milliards de tokens. Une initiative marquante, liée à sa migration vers Solana. Ces signaux confirment que l’écosystème reste bien vivant. Et Pepe Node pourrait bien devenir l’un de ses piliers dans les semaines à venir.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Solana, Hyperliquid, Pepe Node et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
À lire aussi :
- Il panique sur Hyperliquid après avoir encensé le projet
- PI Network se prépare à un retour fracassant ?
- LIVE – Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 23 septembre 2025
Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.