Canada veut réguler les stablecoins : que dit vraiment la nouvelle loi ?

Le Canada impose aux émetteurs de stablecoins de garantir la valeur de leurs jetons par de réelles réserves vérifiables, afin d'assurer la confiance et la stabilité du système.

Cette réglementation s'inscrit dans un mouvement international, notamment influencé par les États-Unis, pour moderniser les paiements et sécuriser un marché des stablecoins en pleine croissance.

La Banque du Canada obtient un budget dédié de 10 millions de dollars sur deux ans pour superviser ce nouveau cadre, les frais étant directement payés par les entreprises du secteur.

Les obligations pour les émetteurs

Le Canada veut éviter le flou autour des stablecoins. Dans le budget 2025, le gouvernement annonce une législation complète pour encadrer leur émission et leur circulation.

Premièrement, les émetteurs devront désormais garantir la stabilité de leurs jetons avec de réelles réserves vérifiables. Autrement dit, chaque dollar numérique devra être couvert par un actif concret. Cette mesure de transparence de réserve vise directement à éviter les crises de confiance et les faillites retentissantes.

De plus, les entreprises qui créent ou gèrent ces stablecoins devront mettre en place des politiques de rachat transparentes et des systèmes de gestion des risques solides. Le but, c’est d’éviter les effondrements soudains qui ont déjà secoué le marché crypto.

🇨🇦 Canada just made a big step forward. Today’s federal budget includes new guidance on stablecoin regulation, signaling progress toward embracing faster, cheaper, and borderless payments. With 60,000 advocates strong, Stand with Crypto Canada will continue to be a driving… pic.twitter.com/C0ZiO3GLsR — Stand With Crypto Canada 🇨🇦 (@StandWCrypto_CA) November 4, 2025

Et pour superviser tout ça, la Banque du Canada recevra un budget dédié : 10 millions de dollars sur deux ans, puis 5 millions par an. Ces frais seront payés directement par les entreprises du secteur, et non par les contribuables. Ils seront collectés dans le cadre de la Loi sur les activités de paiement de détail, qu’on appelle plus simplement la LPAD.

En clair, le Canada veut bâtir un environnement plus sain et plus transparent pour les stablecoins. L’objectif, c’est que les utilisateurs puissent enfin faire confiance à ces monnaies numériques, sans craindre les mauvaises surprises.

Pourquoi ce virage maintenant ?

Le timing n’a rien d’un hasard. D’abord, le marché des stablecoins explose : il dépasse déjà les 300 milliards de dollars, et sa croissance ne montre aucun signe de ralentissement.

Par ailleurs, l’influence américaine est un facteur clé. Le Canada a observé de près le vote du GENIUS Act outre-Atlantique. Du coup, Ottawa a décidé de suivre le mouvement pour ne pas rester à la traîne et maintenir la compétitivité de son secteur financier.

La Banque du Canada tirait d’ailleurs la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois. Elle plaidait pour des paiements plus rapides, plus accessibles, et mieux intégrés à l’économie numérique.

Les autorités fédérales et provinciales sont donc désormais invitées à collaborer pour que le pays puisse moderniser ses infrastructures financières sans retarder l’innovation.

Et puis, il faut bien le dire, le gouvernement cherche aussi à rassurer. Après plusieurs scandales et faillites dans le monde crypto, les Canadiens réclament plus de transparence et de protection. Cette réforme tombe de ce fait à point nommé.

Les réactions et les prochaines étapes

Sans surprise, l’industrie accueille très favorablement la nouvelle. Lucas Matheson, le PDG de Coinbase Canada, affirme que cela « changera à jamais la façon dont les Canadiens interagissent avec l’argent et Internet ». Pour les acteurs du secteur, c’est le signal d’un avenir plus prévisible.

Today, Canada joined the global conversation on the future of money. This is a HUGE win for every Canadian who uses the internet and spends money. Thank you to every leader in government who has worked to get us here. Looking forward to continuing our work with government to… pic.twitter.com/W9Dj9Qwdhj — Lucas Matheson (@lucmatheson) November 4, 2025

Cependant, des critiques émergent déjà. Certains experts pointent du doigt le risque que les stablecoins soient utilisés pour des activités illégales. Ils regrettent aussi le manque de détails dans le budget concernant les garanties de sécurité nationale promises.

En parallèle, certaines provinces renforcent déjà leur contrôle, comme la Colombie-Britannique. Elle a récemment banni le minage crypto pour des raisons énergétiques et environnementales.

Bref, d’autres initiatives budgétaires viennent soutenir ce cadre sur les stablecoins. Par exemple, la Banque du Canada recevra 19 millions de dollars pour superviser le système de banque ouverte. De plus, le SCRS et la GRC obtiendront 25,7 millions pour renforcer la sécurité de l’écosystème.

