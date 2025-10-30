KRWQ, le premier stablecoin en won : la Corée défie le dollar

Pour Résumer

KRWQ veut offrir à la Corée un stablecoin souverain pour réduire la dépendance au dollar.

Il facilite les paiements rapides, les salaires en crypto et les transferts sans frais.

Grâce à sa technologie inter-chaînes, il circule librement entre plusieurs blockchains.

Stablecoin en won pour contrer le dollar

Le KRWQ entre en scène et devient le premier stablecoin en won coréen. Son développement comble un vide, car aucun stablecoin crédible adossé au Won n’existait jusqu’à présent à grande échelle.

Depuis des années, les stablecoins dominants sont presque tous adossés au dollar américain comme l‘USDT, l’USDC. Etc. À titre d’exemple, le stablecoin USDT touche désormais près de 6 % de la population mondiale, selon Tether.

En effet, KRWQ veut casser cette habitude. Il veut offrir aux Coréens une monnaie numérique qui parle leur langue économique.

KRWQ is the first Korean won 🇰🇷 stablecoin on Base. Launched by @IQAICOM and @fraxfinance. KRWQ is the first multichain KRW stable leveraging @LayerZero_Core's OFT standard and the first tradeable KRW stable with liquidity on @AerodromeFi. https://t.co/P7B6X3Zayq — KRWQ.cash (@KrwqCash) October 30, 2025

Selon les créateurs du projet, il n’existait jusqu’ici aucun stablecoin crédible adossé au won. Pourtant, la Corée du Sud est l’un des marchés crypto les plus dynamiques au monde. Les volumes d’échange y dépassent parfois ceux de Wall Street ! Il était donc temps que le pays se dote d’un stablecoin à son image.

Et le timing est idéal. La Corée du Sud travaille actuellement à l’élaboration d’une loi sur les stablecoins. La Banque de Corée (BOK) insiste pour que leur émission soit limitée aux banques régulées, tandis que le secteur privé plaide pour une approche plus ouverte afin de favoriser l’innovation. En effet, le lancement de KRWQ anticipe cette future législation

Des usages concrets, du salaire aux paiements internationaux

Derrière le concept technique, KRWQ vise surtout des usages du quotidien. En Corée, certaines startups testent déjà des paiements de salaires en stablecoin.

L’idée ? Payer les employés plus vite, sans frais bancaires ni délais de change. KRWQ pourrait ainsi devenir un outil pratique pour les freelances, les travailleurs du numérique ou les expatriés.

Pour les entreprises, c’est aussi un moyen de réduire les coûts de transfert et d’augmenter la transparence. Plus besoin d’attendre plusieurs jours pour recevoir un paiement international : tout se fait en quelques secondes. En plus, la valeur du KRWQ reste stable, puisqu’elle suit le won, ce qui limite les risques liés à la volatilité des cryptos classiques.

En termes simples, le KRWQ donne aux Coréens la chance de faire de la finance en ligne (DeFi) directement avec leur propre monnaie, comme épargner ou emprunter, sans passer par le dollar. C’est un peu comme construire leur propre banque numérique, mais avec le won coréen au centre de tout.

Désormais, Séoul semble prête à ouvrir davantage son marché aux cryptos. Dans cette même dynamique, Binance et Gopax auront bientôt le feu vert pour relancer leurs activités locales, un signe fort de la montée en puissance du Web3 coréen.

Un lancement ambitieux sur le réseau Base

Par ailleurs, KRWQ a été développé par IQ et Frax Finance, deux acteurs bien connus du monde décentralisé.

Le stablecoin vient d’être déployé sur Base, la blockchain de couche 2 créée par Coinbase. C’est une première pour une devise asiatique sur ce réseau. Autrement dit, la Corée du Sud s’invite dans la finance Web3 mondiale.

La paire de trading KRWQ/USDC est déjà disponible sur Aerodrome, une plateforme décentralisée active sur Base.

Les utilisateurs peuvent donc échanger le KRWQ dès aujourd’hui, sans attendre d’autorisation particulière. Ce lancement facile et rapide montre que les créateurs veulent que tout le monde, même en dehors de la Corée, puisse l’utiliser.

En plus, KRWQ adopte le standard OFT (Omnichain Fungible Token) grâce à LayerZero et au pont inter-chaînes Stargate Finance. Cette technologie permet au token de circuler entre plusieurs blockchains sans friction.

Concrètement, un utilisateur pourra déplacer ses KRWQ de Base vers Ethereum ou Arbitrum sans passer par un intermédiaire. C’est une innovation rare, et surtout un vrai pas vers la fluidité totale entre les écosystèmes.

Cette avancée arrive alors que la Corée envisage que les subventions soient tokenisées, marquant un tournant vers une économie numérique complète.

À lire aussi :