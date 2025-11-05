Stablecoins en feu : octobre marque le 4ᵉ mois de volumes record

Pour Résumer

Le marché des stablecoins a atteint une capitalisation historique de 280 milliards de dollars en octobre, marquant quatre mois de croissance record.

Tether (USDT) conserve sa place de leader avec 75 % de part de marché, malgré l'émergence rapide de nouveaux concurrents comme l'USDe d'Ethena Labs.

L'écosystème est en pleine mutation, avec une concurrence accrue et un rôle croissant de la réglementation, notamment en Europe, qui pourrait redéfinir la dynamique du marché.

Un marché qui pulvérise tous les records

Le mois d’octobre a été tout simplement historique. En effet, la capitalisation boursière totale des stablecoins a franchi la barre des 314 milliards de dollars. Du coup, ce niveau n’avait plus été atteint depuis plus de deux ans. Cette performance marque un quatrième mois consécutif de croissance record.

Par ailleurs, les volumes de transactions sur la blockchain Ethereum ont suivi la même tendance. Ils ont atteint le montant colossal de 2.82 trillions de dollars, selon The Block. Autrement dit, cela représente une hausse de 45 % par rapport au mois de septembre.

Clairement, les investisseurs utilisent massivement ces actifs pour leurs opérations. Néanmoins, leur croissance stagne depuis quelques semaines.

Finalement, cette ruée s’explique surtout par le contexte actuel. Avec un marché crypto en forte hausse, les institutions, les particuliers et même les États comme la Corée du Sud se ruent sur les stablecoins. Ils servent notamment de collateral, pour trader, ou pour sécuriser ses profits rapidement.

Tether domine, mais la concurrence s’organise

Dans ce paysage florissant, un géant continue de régner sans partage. Il s’agit bien sûr de Tether (USDT). Sa domination est même plus forte que jamais. Sa part de marché a atteint un sommet historique de 75 %, grâce à une croissance de 9 milliards de dollars en un mois seulement.

Cependant, son principal rival, USDC, peine à suivre ce rythme effréné. Sa capitalisation a progressé d’uniquement 2 milliards de dollars. Par conséquent, sa part de marché est tombée à environ 21 %, son plus bas niveau.

En revanche, l’USDC gagne massivement du terrain. Il est le champion des volumes de transactions. Quoi qu’il en soit, il reste actuellement le numéro deux incontesté. En effet, certains analystes anticipent déjà un possible renversement de situation où USDC détrônerait USDT, selon une analyse récente.

Pourtant, un nouveau venu bouscule l’ordre établi. Il s’agit de l’USDe, le stablecoin algorithmique d’Ethena Labs. Sa croissance est tout simplement phénoménale. Grâce à son produit « Internet Bond », il a grimpé à la quatrième place du classement avec une capitalisation de 4,2 milliards de dollars.

Cette progression rappelle l’ambition d’autres acteurs, comme Ripple, qui a maintenant son RLUSD placé parmi le top 10 des stablecoins.

Un écosystème en pleine mutation

Franchement, l’arrivée d’USDe, c’est la preuve que le game des stablecoins est loin d’être un duel classique. Le marché se réveille avec de nouveaux concurrents super motivés qui viennent s’imposer. Désormais, des acteurs comme FDUSD et DAI gagnent aussi en importance. L’écosystème devient donc de plus en plus compétitif et diversifié.

D’un autre côté, la réglementation commence à jouer un rôle crucial. En Europe, la loi MiCA pousse par exemple certains exchanges à retirer USDT pour leurs résidents. Cette situation pourrait, à long terme, profiter aux stablecoins émis dans l’Union européenne.

En revanche, il faut noter que tous les stablecoins ne connaissent pas le même succès. Ceux basés sur l’algorithme UST, comme UXD, continuent leur déclin. En somme, le marché fait clairement le tri entre les projets viables et les autres. L’innovation reste donc le moteur principal de cette nouvelle ère.

