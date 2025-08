Le GENIUS Act repositionne les États-Unis comme superpuissance crypto

Pour Résumer

Le GENIUS Act offre un cadre légal complet pour les stablecoins et tokens numériques aux États-Unis.

Soutenu par l’administration Trump, il marque un changement stratégique pour l’industrie crypto.

Le texte positionne les États-Unis face à l’Europe et la Chine dans la bataille de la souveraineté numérique.

Une loi crypto qui change la donne

Dans un climat encore incertain pour l’industrie des cryptomonnaies, le vote du GENIUS Act apparaît comme un basculement historique. Promulgué début août, ce texte voté à une large majorité au Congrès redéfinit en profondeur la manière dont les États-Unis abordent la régulation des actifs numériques.

Par ailleurs, son nom, pour “Guidelines for Establishing a National and Inclusive Use of Stablecoins”, donne le ton : il s’agit de poser un cadre clair, ambitieux et proactif pour intégrer les stablecoins et les crypto-actifs dans l’économie américaine.

De plus, ce texte va bien au-delà d’une simple régulation des stablecoins. Il encadre leur émission, crée un statut légal pour les émetteurs agréés, autorise leur usage dans les paiements courants et ouvre la voie à leur intégration dans les systèmes bancaires et boursiers existants.

Mais surtout, il établit une doctrine nouvelle : celle d’un État qui ne cherche plus à freiner l’innovation, mais à l’accompagner.

Porté par l’aile libérale républicaine et soutenue par les grandes figures pro-crypto du Congrès, le GENIUS Act bénéficie d’un soutien appuyé de l’administration actuelle. La volonté est claire : faire des États-Unis un hub mondial pour l’innovation Web3.

Le contraste est frappant avec les années précédentes, marquées par une approche défensive et souvent punitive du régulateur américain.

Les États-Unis veulent reprendre le lead

Le timing est stratégique. Alors que l’Europe finalise son dispositif MiCA et que la Chine étend l’usage de son yuan numérique, les États-Unis semblaient à la traîne depuis plusieurs années.

L’adoption du GENIUS Act répond directement à cette dynamique, avec une volonté assumée de rattraper le retard et de reprendre le leadership sur les questions monétaires et technologiques.

Le texte facilite la création d’entreprises crypto, clarifie la fiscalité applicable aux gains numériques et introduit des garanties fortes pour les utilisateurs. Il accorde également un rôle clé aux États fédérés, qui pourront délivrer des agréments spécifiques aux émetteurs locaux, tout en respectant un cadre harmonisé au niveau national.

Cette approche “multi-niveaux” séduit les opérateurs, car elle combine souplesse, cohérence et sécurité juridique.

Du côté des grandes entreprises, le message est bien reçu. Plusieurs géants de la finance et de la tech, jusque-là frileux, envisagent désormais des déploiements de produits adossés à des stablecoins.

Les start-ups Web3, de leur côté, saluent un changement de ton et une volonté de dialogue. Ce n’est pas encore la ruée, mais les signaux sont clairs : l’Amérique crypto-friendly est de retour.

Un tournant idéologique assumé

Derrière ce texte se cache une vision géopolitique plus large. Le GENIUS Act n’est pas qu’un texte économique : c’est un outil de souveraineté. En misant sur les stablecoins adossés au dollar, les États-Unis renforcent leur influence monétaire dans un monde de plus en plus multipolaire.

Chaque dollar numérique utilisé à l’étranger devient un relais de pouvoir. Et chaque start-up crypto qui s’installe sur le sol américain devient une alliée stratégique.

Cette stratégie s’inscrit aussi dans une logique de réponse à la Chine, qui pousse massivement son yuan numérique dans les pays en développement. Le GENIUS Act permet aux États-Unis de répliquer avec leurs propres outils, dans un cadre libéral, ouvert et orienté vers le marché.

C’est une bataille d’infrastructures, mais aussi de philosophies : contrôle étatique contre innovation décentralisée.

Il reste encore du chemin à parcourir. Le texte devra s’accompagner de décrets d’application clairs, d’un dialogue constant avec les acteurs du secteur, et d’une veille juridique active. Mais pour la première fois depuis des années, le cadre réglementaire américain ne ressemble plus à une menace, mais à une opportunité.

