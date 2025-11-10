CFTC : le trading spot crypto avec levier bientôt autorisé aux États-Unis

Pour Résumer

La CFTC veut autoriser le trading spot de cryptomonnaies avec levier sans attendre le feu vert du Congrès.

Les discussions avancent avec des acteurs comme CME, Cboe et Coinbase Derivatives pour un lancement dès le mois prochain.

Cette réforme offrirait enfin un cadre légal et sécurisé aux investisseurs américains, tout en renforçant la régulation du marché crypto.

Une CFTC décidée à agir sans attendre le Congrès

Depuis plusieurs mois, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) multiplie les signaux d’ouverture vers le marché spot des cryptos. Sous l’impulsion de Caroline Pham, présidente par intérim de l’agence, des discussions avancées ont lieu avec plusieurs bourses réglementées américaines.

L’objectif est clair : autoriser des échanges d’actifs numériques au comptant, mais avec marge et effet de levier, dès les prochaines semaines. Ce virage stratégique intervient alors que le Congrès américain tarde à clarifier la répartition des pouvoirs entre la CFTC et la SEC.

Concrètement, ces produits permettraient aux investisseurs d’acheter du Bitcoin, de l’Ether ou d’autres cryptos avec un levier financier, comme cela existe déjà sur les marchés à terme. Par exemple, un levier x5 donnerait la possibilité de contrôler 5 000 $ de crypto avec seulement 1 000 $. Une pratique courante à l’étranger, mais encore interdite sur le marché spot américain.

Plutôt que d’attendre une nouvelle loi, la CFTC compte s’appuyer sur le Commodity Exchange Act, un texte qui lui permet déjà de réguler les transactions à effet de levier ou financées sur des marchés enregistrés. Autrement dit, le régulateur avance, avec ou sans l’accord du législateur et malgré la paralysie du gouvernement.

Des discussions concrètes avec les grandes bourses américaines

D’après plusieurs sources citées par The Block, le régulateur CFTC échange directement avec des acteurs majeurs comme CME Group, Cboe Futures Exchange, ICE Futures. Elle discute aussi avec des plateformes issues du monde crypto comme Coinbase Derivatives, Kalshi ou Polymarket US.

L’idée serait de permettre à ces bourses de proposer des produits spot crypto sous un cadre strictement réglementé.

Si le plan est validé, le lancement pourrait intervenir dès le mois prochain. Caroline Pham a d’ailleurs confirmé l’information sur le réseau X (ex-Twitter) en répondant simplement « True » à un article annonçant le projet. Une façon claire de montrer que l’agence est prête à bouger, même avant l’arrivée de Mike Selig à sa direction.

Cette approche marque une rupture importante. Jusqu’ici, la CFTC se limitait à la supervision des contrats à terme ou des produits dérivés sur cryptoactifs.

Vers une nouvelle ère pour la régulation crypto américaine

Pour l’écosystème crypto, cette évolution est une double bonne nouvelle. D’abord, elle donnerait enfin un vrai cadre légal aux investisseurs américains, surtout suite au lancement du Crypto Sprint. Ensuite, elle leur permettrait d’utiliser le levier sur des plateformes sûres et reconnues.

Cette initiative devrait aussi inclure de nouvelles règles sur la gestion du risque, la transparence des positions et l’utilisation de stablecoins comme collatéral. Ces ajustements visent à prévenir les excès observés sur les marchés non régulés. En parallèle, la CFTC prépare la création d’une unité d’essai interne dédiée à l’application de ces nouvelles mesures.

Bien sûr, tout n’est pas encore gagné. Des experts soulignent que la CFTC ne compte plus qu’une seule commissaire en exercice, ce qui pose des questions sur la validité juridique de certaines décisions.

Mais l’agence ne compte clairement pas s’arrêter là. En allant de l’avant, elle montre que les États-Unis avec son président crypto-friendly veulent enfin reprendre la main sur un marché trop longtemps laissé aux acteurs étrangers.

À lire aussi :