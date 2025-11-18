LIVE – Bitcoin à 90 000 $, Solana, XRP et les altcoins en repli – Toute l’actualité du 18 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin glisse vers 89 426 $, avec près de trente pour cent effacés depuis octobre.

Solana chute autour de 130 $ malgré quelques entrées institutionnelles.

XRP descend autour de 2,16 $ alors que les altcoins s’enfoncent dans un climat de forte aversion au risque.

Un Bitcoin sous les 90 000 $, le marché suit

Le Bitcoin casse une nouvelle fois un seuil symbolique en glissant sous les 90 000 $ en ce 18 novembre 2025, avec un passage remarqué autour de 89 400 $ selon certaines données. Ce niveau était déjà fragile ces derniers jours. Il confirme maintenant un mouvement de retrait qui s’installe depuis son sommet. Près de 30 % se sont envolés en un mois et demi.

Le cœur de la baisse repose sur une série d’incertitudes. Elles concernent notamment l’orientation future des taux américains et s’ajoutent à des prises de bénéfices massives. Elles reflètent aussi une réduction marquée de l’appétit pour le risque.

Le montant des liquidations renforce cette tendance, les opérateurs subissant ce que l’on identifie comme une pression vendeuse persistante. Dans ce contexte, la cassure du seuil des 90 000 $ prend une importance particulière. Elle devient un signal technique clair et révèle aussi un marché dominé par une peur très marquée.

Solana et XRP reculent, les altcoins s’enfoncent

Solana est pris dans la même spirale. Le prix évolue autour de 140 $, avec des supports techniques considérés comme cruciaux entre 126 et 128 $. Le recul atteint environ 16.30 % sur la semaine, ce qui place Solana parmi les actifs majeurs les plus impactés du marché.

Une nuance subsiste toutefois. Plus de 8 millions de dollars de flux institutionnels ont été enregistrés, ce qui montre un intérêt durable malgré le mouvement correctif.

Dans le même temps, XRP évolue autour de 2,18 $, signe d’une dynamique affaiblie. La baisse de l’ordre de 4 % sur vingt-quatre heures illustre un repli plus large, les altcoins subissant des pertes comprises entre 3 et 5 % dans des volumes en diminution.

L’atmosphère est celle d’une extrême prudence, où même les actifs disposant de fondamentaux solides sont entraînés par le courant.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Solana, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :