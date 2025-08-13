Pour Résumer

L'ascension d'Ethereum entraîne souvent une hausse des tokens ERC, avec des flux vers les ETF ETH et des sociétés de trésorerie comme BitMine.

Cette dynamique pourrait profiter à des cryptomonnaies sous-évaluées comme Pepe, Chainlink et Ethena.

ChatGPT 5 prédit que ces actifs pourraient enregistrer des hausses significatives à mesure que la montée d'Ethereum se poursuit.

L’ascension d’Ethereum et ses conséquences

L’augmentation de l’Ethereum entraîne souvent une hausse des principaux tokens ERC. Les flux vers les ETF ETH et l’engouement des sociétés de trésorerie Ethereum comme BitMine stimulent cette dynamique.

Cette montée pourrait propulser des cryptomonnaies bon marché à considérer avant une éventuelle hausse. ChatGPT 5 prédit que certains actifs sous-évalués pourraient profiter de cette tendance.

Pepe : un jeton à bas prix avec potentiel

Pepe est l’un des meilleurs choix pour profiter de la montée d’Ethereum. Il reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours. Pepe a franchi une ligne de tendance ascendante, et une cassure haussière semble imminente.

Si cette tendance continue, le prix de Pepe pourrait atteindre 0,00001628 $, soit une hausse de 35 % par rapport à son prix actuel.

Chainlink : un jeton solide avec des indicateurs haussiers

Chainlink se distingue parmi les cryptomonnaies à bas prix à surveiller. Il a formé un double creux à 11 $, indiquant une forte résistance à la baisse.

Chainlink est actuellement dans la troisième phase du modèle Elliott Wave, un signal haussier. De plus, le croisement doré entre les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 jours renforce cette tendance. Avec une forte demande et des fondamentaux solides, Chainlink pourrait grimper vers 30 $.

Live view of the Chainlink converting revenue into $LINK and sending it to the Reserve pic.twitter.com/OYMB9GBogH — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) August 12, 2025

Ethena : une crypto prometteuse à surveiller

Ethena (ENA) connaît également une forte dynamique à la hausse avec la montée d’Ethereum. Sa valeur totale bloquée a doublé, atteignant 10 milliards de dollars, ce qui témoigne d’une adoption croissante.

ENA a franchi le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 0,7783 $, et les oscillateurs continuent de montrer une tendance positive. La résistance à 1 $ est désormais un objectif réaliste pour les haussiers.

Conclusion : profitez de la dynamique Ethereum

En résumé, ChatGPT 5 prédit que des cryptomonnaies à bas prix comme Pepe, Chainlink et Ethena pourraient exploser dans le sillage de l’ascension d’Ethereum. Il est crucial d’identifier les jetons sous-évalués avant que les prix n’atteignent des sommets.

Ces actifs offrent des opportunités intéressantes pour les investisseurs à la recherche de valeur avant la montée d’ETH.

