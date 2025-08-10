Grok 4 prédit l’explosion imminente de ces memecoins

Pour Résumer

Grok 4 prédit une explosion des memecoins.

Dogecoin vise 0,50 €, Bitcoin à 119 800 €.

Une altseason dope les opportunités d’investissement.

Grok 4 : un regard bullish sur les memecoins

Grok 4 met le feu aux poudres. En effet, l’IA d’xAI, dévoilée en juillet 2025, prédit une envolée des memecoins, avec Dogecoin en tête, visant 0,50 € d’ici septembre.

Par ailleurs, Grok s’appuie sur une analyse des tendances sociales et des volumes de trading, boostés par la communauté crypto. Cette prédiction s’aligne sur un marché à 4 100 milliards d’euros.

D’ailleurs, Dogecoin, à 0,23 € avec une capitalisation de 33 milliards d’euros, bénéficie d’un momentum technique. Effectivement, une double-bottom pattern sur son graphique mensuel et un RSI à 58 signalent une cassure haussière.

Cependant, Grok met en garde : la montée de nouveaux memecoins pourrait freiner DOGE, avec un possible repli à 0,15 € si le marché corrige.

Le marché crypto s’enflamme

Les prédictions de Grok 4 secouent l’écosystème. Le Bitcoin grimpe de 2,7 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum gagne 1,9 %, à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto bondit de 2,5 %, portée par des memecoins comme PEPE (+8,2 % à 0,000017 €) et Wall Street Pepe (+12 % en presale).

Effectivement, des tokens comme Maxi Doge, à 0,000251 € en presale, surfent sur la hype avec des promesses de x50, bien que leur volatilité reste un piège.

D’ailleurs, la domination du Bitcoin, à 53,5 %, recule légèrement, signe d’une rotation vers les altcoins.

Cependant, des risques persistent : un hack de 30 millions d’euros en juillet 2025 a secoué la confiance, et une correction du Nasdaq (-1,2 % à 17 600 points) pourrait freiner l’élan.

Effectivement, Grok insiste sur la nécessité d’une approbation d’ETF Dogecoin pour maintenir la dynamique.

Découvrir Maxi Doge Token

Perspectives : une altseason explosive ?

Ce bull run pourrait tout changer. En effet, Grok 4 vise un Dogecoin à 1,44 € d’ici fin 2025, soit un x6, dopé par une possible intégration dans les paiements de la plateforme d’Elon Musk.

Par ailleurs, des memecoins comme Flockerz, avec 9 millions d’euros levés en presale, promettent des rendements de x9 grâce à leur protocole vote-to-earn. Effectivement, 100 € investis pourraient devenir 900 € d’ici octobre.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP ou Solana.

Cependant, la volatilité des memecoins, avec des pumps-and-dumps fréquents, exige prudence.

Ce boom, porté par l’analyse de Grok 4, pourrait transformer le marché, mais seuls les plus malins surferont la vague.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.