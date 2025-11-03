Pour Résumer

Le marché des cryptomonnaies axées sur la confidentialité a bondi de 80 % cette semaine, atteignant près de 24 milliards de dollars.

Zcash, Monero et Dash figurent parmi les principaux gagnants, portés par une demande croissante d’anonymat financier.

Malgré la pression réglementaire européenne, l’intérêt pour la confidentialité continue de s’intensifier dans l’écosystème blockchain.

Une demande croissante pour la confidentialité financière

Au cours de la semaine passée, le marché des cryptomonnaies de confidentialité a connu un envol spectaculaire de près de 80 % avec un montant s’établissant donc à environ 23,7 milliards de dollars tandis que le marché mondial des cryptomonnaies subissait une chute de 3,7 %.

Dans un climat où la majorité des actifs numériques se corrigent, les cryptomonnaies anonymes semblent connaître une tendance inverse. Selon CoinGecko, leur capitalisation totale sur le marché a brièvement franchi le seuil des 24 milliards de dollars, avant de légèrement diminuer.

Leur appétit grandissant, motivé par un anonymat supérieur à celui du Bitcoin, souvent encadré comme strictement pseudonyme, attire des investisseurs de plus en plus nombreux.

Dash (DASH) a enregistré une hausse d’environ 65 %, alors que Zcash (ZEC) a connu une augmentation de 9,5 %, atteignant un pic de huit ans à 388 $. Le token a même temporairement surpassé Monero (XMR), longtemps perçu comme la norme dans l’industrie.

Cette passion pour la confidentialité témoigne d’une demande grandissante d’indépendance et de sauvegarde des données dans un cadre de contrôle financier accru.

Zcash, qui repose sur le protocole zk-SNARK, associe la transparence de la blockchain à un cryptage intégral des transactions. On le qualifie souvent de « Bitcoin crypté » en raison de ce modèle.

Zcash et Monero en première ligne de la tendance

De plus, cette dynamique haussière a été renforcée par une prévision audacieuse avancée par l’ex-co-fondateur de BitMEX Arthur Hayes dont l’attente anticipait pour le jeton ZEC un price target maximum à 10 000 $.

En conséquence, des nouvelles liquidités sont venues affluer et faire grimper la cote du jeton de 272 $ à 355 $ en quelques heures à peine.

Au sujet de Monero, l’augmentation par rapport à l’année entière s’élève à 120 %, alors que Dash et Railgun (RAIL), un outil de protection de la vie privée sur Ethereum, connaissent respectivement des hausses de 300 %.

Ces résultats reflètent une transformation significative du marché. La confidentialité ne constitue plus simplement une fonctionnalité technique, mais devient tout autant un critère de valeur, notamment des investisseurs qui souhaitent préserver leur indépendance financière.

La mise en place de cette extension survient dans un contexte où l’Union européenne veut, à l’horizon 2027, interdire les devises anonymes, selon un projet adopté en 2024. Craignant ce risque, de nombreux investisseurs s’efforcent déjà d’anticiper une possible raréfaction de ces actifs.

La confidentialité, nouveau pilier de l’écosystème blockchain

L’intérêt grandissant s’étend désormais au-delà des actifs eux-mêmes. L’Ethereum Foundation a récemment inauguré un « Privacy Cluster », un groupe rassemblant 47 chercheurs et développeurs engagés dans la protection de la vie privée sur la blockchain.

Ces actions démontrent que la sauvegarde de la confidentialité financière va désormais au-delà d’un simple objectif technologique. Elle s’affirme comme un élément crucial de la finance décentralisée (DeFi) et du Web3 futur.

Source : Cointelegraph

