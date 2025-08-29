Pour Résumer

JPMorgan estime que le Bitcoin est sous-évalué par rapport à l’or en raison d’une baisse historique de sa volatilité, tombée à 30 % en 2025.

La banque prévoit une hausse de 13 % du prix, pouvant porter le BTC jusqu’à 126 000 dollars d’ici fin 2025.

Ce recul du risque et l’adoption croissante par les entreprises et institutions renforcent son rôle d’actif refuge face à l’or.

Une nouvelle ère pour le Bitcoin

Au 28 août 2025, JPMorgan estime que les conditions sont réunies pour que le Bitcoin atteigne un nouveau palier.

Le BTC se trouve dans une situation unique, compte tenu de la présence d’une volatilité historiquement basse, d’une demande en hausse de la part des institutions et d’un environnement macroéconomique favorable.

💥BREAKING: $3.6 TRILLION JPMORGAN SAYS BITCOIN IS ‘UNDERVALUED’ VERSUS GOLD. pic.twitter.com/C6Yre0iJJc — Crypto Rover (@rovercrc) August 28, 2025

Pour la première fois, il semble capable de se stabiliser de manière pérenne en tant que catégorie d’actifs comparable à l’or, mais possédant une perspective d’expansion encore plus marquée.

Une volatilité historique en chute libre

JPMorgan a récemment affirmé que le Bitcoin est aujourd’hui sous-évalué par rapport à l’or, malgré une année marquée par une forte progression. Selon les analystes de la banque, la volatilité du BTC sur six mois glissants a chuté à 30 %, contre près de 60 % en janvier 2025.

Il s’agit du niveau le plus bas jamais enregistré et d’un tournant majeur dans l’histoire de l’actif. Cette stabilisation fait que le risque lié au Bitcoin est maintenant plus comparable à celui de l’or, facilitant ainsi une comparaison directe entre ces deux valeurs refuges.

Selon Nikolaos Panigirtzoglou et son équipe, cette modification structurelle modifie radicalement le rôle du Bitcoin sur les marchés financiers. Ajustée à la volatilité, la capitalisation du BTC devrait croître d’environ 13 %, ce qui porterait son prix vers 126 000 dollars.

Cette évaluation repose sur un scénario où le Bitcoin atteindrait une parité avec les 5 000 milliards de dollars actuellement investis dans l’or privé.

« Nous nous attendons à ce que le jeu à somme nulle entre l’or et le Bitcoin depuis le début de l’année se prolonge jusqu’au reste de l’année, mais nous sommes enclins à privilégier les catalyseurs spécifiques à la crypto créant davantage de hausse pour le Bitcoin par rapport à l’or au cours du second semestre de l’année ». Ont écrit les analystes dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou.

Les moteurs de l’adoption institutionnelle

Cette baisse spectaculaire de la volatilité ne relève pas du hasard. Elle est le fruit d’une dynamique récente où les trésoreries d’entreprise occupent une position centrale.

Elles possèdent désormais plus de 6 % de l’offre totale de Bitcoin, ce qui favorise une liquidité accrue et une réduction de la volatilité des prix.

On note aussi une hausse des investissements passifs basés sur les indices boursiers, qui commencent à inclure le Bitcoin comme un actif de diversification dans leurs portefeuilles.

Ces ajustements favorisent l’évolution du BTC en un outil plus sûr et séduisant pour les investisseurs institutionnels.

Le marché des crypto-actifs, autrefois marqué par une forte spéculation et une grande volatilité, semble désormais se conformer aux normes exigées par les grands fonds et les acteurs financiers classiques.

Bitcoin face à l’or : une convergence accélérée

Le rapport de JPMorgan insiste sur le fait que le Bitcoin reste actuellement sous-évalué d’environ 16 000 dollars par rapport à l’or. Cette différence pourrait se réduire au cours des prochains mois si la tendance actuelle se confirme.

Contrairement à une prévision plus ancienne qui évoquait un objectif de 146 000 dollars à long terme, la nouvelle estimation de 126 000 dollars paraît plus réaliste à l’horizon 2025, car elle repose sur une convergence tangible des volatilités.

Cette supposition est corroborée par le contexte économique. Le marché des dérivés associés aux cryptomonnaies se structure, proposant des instruments de couverture performants.

Quelques États américains amassent du Bitcoin en tant que réserve stratégique, un signal puissant qui confère une légitimité à son statut de protection contre la dévaluation monétaire.

Enfin, la dynamique de ce que JPMorgan appelle le « debasement trade » évolue : alors que l’or captait jusque-là la majorité des flux liés à la peur de l’inflation, c’est désormais le Bitcoin qui attire l’essentiel de l’intérêt des investisseurs.

Une domination croissante sur les altcoins

En plus de le comparer à l’or, JPMorgan anticipe également que le Bitcoin renforcera sa suprématie sur l’univers entier des cryptomonnaies. Selon les analystes, son statut d’abri de valeur numérique lui donne un atout déterminant par rapport à Ethereum et aux autres altcoins.

Le statut du Bitcoin comme protection contre l’inflation, associé aux acquisitions à grande échelle d’entreprises telles que MicroStrategy, dont le projet d’investissement excède 42 milliards de dollars, renforce sa position en tant qu’actif indispensable.

Les avancées sur les solutions de seconde couche, qui améliorent la rapidité et réduisent le coût des transactions, participent aussi à son attractivité.

Parallèlement, l’attention institutionnelle se déplace vers les blockchains privées, ce qui laisse au Bitcoin le champ libre comme principale réserve publique et universelle dans l’écosystème crypto.

Source : Decrypt.co

