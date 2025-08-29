Pour Résumer

Eric Trump a affirmé lors de la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong que le Bitcoin atteindra 1 million de dollars.

Il mise sur la demande institutionnelle, la rareté du BTC et un cadre réglementaire favorable aux États-Unis pour soutenir cette vision.

Avec American Bitcoin, bientôt cotée au Nasdaq, la famille Trump veut s’imposer comme un acteur majeur du marché crypto.

Eric Trump prédit un Bitcoin à 1 million de dollars et électrise la conférence Bitcoin Asia

Le 29 août 2025, lors de la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong, Eric Trump, fils de l’ancien président Donald Trump, a réaffirmé sa conviction que le Bitcoin (BTC) atteindra un jour 1 million de dollars.

Une déclaration qui a fait grand bruit alors que la cryptomonnaie a récemment franchi un nouveau sommet historique à 124 480,82 $.

JUST IN: 🇺🇸 Eric Trump says the Trump family "loves" and "believes in" Bitcoin. pic.twitter.com/ZwvPbCY9og — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 29, 2025

Selon Eric Trump, cette dynamique est portée par une demande institutionnelle en pleine expansion, une offre structurellement limitée, et un changement réglementaire favorable aux États-Unis depuis le retour de son père à la Maison-Blanche.

« Il n’y a aucun doute. Bitcoin prend la route du million. Tout le monde achète du Bitcoin », a-t-il lancé devant une salle comble, recevant une ovation de la communauté présente.

Le rôle stratégique de la Chine et des États-Unis

Au-delà de la simple prédiction, Eric Trump a insisté sur la dimension géopolitique du Bitcoin. Selon lui, les deux puissances qui façonnent l’avenir des cryptomonnaies sont désormais les États-Unis et la Chine.

Bien que le commerce direct de cryptomonnaies soit interdit en Chine continentale, Hong Kong se positionne en tant que centre névralgique grâce à des régulations propices aux stablecoins.

Simultanément, Pékin intensifie l’élaboration de stablecoins soutenus par le yuan, nourrissant le rêve de consolider sa position dans la finance internationale.

Aux États-Unis, l’administration Trump a adopté une politique plus ouverte envers les actifs numériques. Eric Trump souligne que ce nouveau cadre permet d’attirer des flux massifs de capitaux institutionnels, en particulier via les ETF Bitcoin et Ethereum, déjà leaders du marché.

Cette dynamique, couplée à la rareté du BTC, alimente selon lui le chemin vers la barre symbolique du million de dollars.

American Bitcoin : l’arme économique de la famille Trump

La prédiction d’Eric Trump n’est pas qu’un slogan : elle s’accompagne d’une stratégie industrielle à grande échelle. En mars 2025, les frères Trump ont cofondé American Bitcoin, à la suite de la fusion entre Hut 8 et American Data Centers.

L’entreprise a pour objectif de devenir le plus grand mineur de Bitcoin au monde, tout en accumulant une réserve stratégique de BTC.

Aujourd’hui, American Bitcoin prépare son introduction en bourse via une fusion avec Gryphon Digital Mining. La société, bientôt cotée au Nasdaq sous le ticker $ABTC, veut s’imposer comme un acteur incontournable dans l’écosystème minier mondial.

JUST IN: 🇺🇸 Eric and Donald Trump Jr.-backed American Bitcoin will go public on Nasdaq this September. – Reuters Aiming to be the biggest U.S. miner. 🚀 pic.twitter.com/x54igAmowO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 28, 2025

Dans le cadre de son expansion, Eric Trump est actuellement en tournée en Asie, explorant des acquisitions au Japon et à Hong Kong. L’idée est de créer des véhicules de trésorerie en Bitcoin, à l’image de la stratégie menée par MicroStrategy avec son accumulation massive de BTC.

Eric Trump participera également le 1er septembre à l’assemblée des actionnaires de Metaplanet à Tokyo, autre entreprise pionnière dans l’intégration du Bitcoin en Asie.

Une prédiction audacieuse mais crédible selon les analystes

Si l’annonce d’un Bitcoin à 1 million de dollars peut sembler exagérée, Eric Trump rejoint en réalité d’autres voix influentes de l’industrie.

Cathie Wood (Ark Invest) prévoit un BTC à plus de 1,5 million d’ici 2030, tandis que Michael Saylor (MicroStrategy) parle depuis longtemps d’une « monnaie mondiale de réserve ».

L’enthousiasme croissant pour les ETF, la mise en place progressive par les entreprises et la pénurie planifiée du Bitcoin consolident ces perspectives.

Des analystes anticipent qu’une nouvelle vague de hausse, souvent dénommée « supercycle », pourrait être déclenchée par l’implication d’acteurs institutionnels de grande envergure.

Dans cette situation, les déclarations d’Eric Trump prennent une importance spécifique : elles ne reposent pas uniquement sur des conjectures, mais se fondent sur une stratégie tangible à travers American Bitcoin et un engagement politique affirmé en faveur de l’industrie.

Eric Trump, en conjuguant une perspective économique, un projet industriel et un appui politique, positionne sa famille au centre de l’évolution prochaine de la croissance du Bitcoin et de la finance digitale à l’échelle mondiale.

À lire aussi :