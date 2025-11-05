États-Unis : Lummis parle d’un tournant pour la crypto

Pour Résumer

Lummis introduit le BITCOIN Act pour une réserve BTC.

Le projet vise 1 million de BTC d’ici 2025.

Les US pourraient investir 5 % de leurs réserves en crypto.

Le BITCOIN Act : une réserve stratégique BTC

Le 11 mars 2025, Lummis et le député Nick Begich introduisent le BITCOIN Act, visant une Strategic Bitcoin Reserve (SBR). Effectivement, il prévoit l’achat de 1 million de BTC sur cinq ans, financé par des actifs saisis.

Cette réserve, comme l’or, diversifierait les réserves US. De plus, 5 % des réserves fédérales pourraient aller en crypto. En outre, cela répond à la dette US à 33 trillions de dollars.

Lummis, présidente de la sous-commission sur le sactifs numériques, pousse pour une politique nationale. D’ailleurs, Trump soutient cette vision. Effectivement, cela dope la confiance institutionnelle.

En effet, le bill inclut des garde-fous fiscaux. De plus, il mandate des audits annuels. En outre, il aligne sur le GENIUS Act pour les stablecoins.

Lummis : une championne pro-crypto

Cynthia Lummis, élue en 2020, est une fervente défenseure de Bitcoin. Effectivement, elle préside la sous-commission sur les actifs numériques depuis janvier 2025.

Elle collabore avec David Sacks, « crypto czar », pour des lois comme le FIT21. De plus, elle critique l’ère Gensler de la SEC. En outre, elle propose une taxe sur les gains BTC à 0 % pour les hodlers.

En effet, son BITCOIN Act vise 200 000 BTC par an. De plus, il interdit les ventes forcées. En outre, cela pourrait inspirer d’autres États.

Impacts sur l’écosystème crypto

Ce projet dope le marché. Bitcoin grimpe à 102 556 $, avec une capitalisation à 4 000 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 2 % à 158.1 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 158.1 $, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes montent de 30 %.

Effectivement, les exchanges comme Coinbase applaudissent. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : les US, capitale crypto ?

Le BITCOIN Act peut-il passer ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards d’ici 2027. Effectivement, Lummis mène le changement.

De plus, des États comme la Floride suivent. En outre, une structure de marché pourrait passer en 2026. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis persistent. En effet, le shutdown retarde les lois. De plus, des critiques sur la volatilité émergent.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, Lummis pourrait redessiner la crypto US. La prudence s’impose pour les investisseurs.

