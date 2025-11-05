Pour Résumer

La Haute Cour de Delhi reconnaît XRP comme propriété légale.

Victoire pour Ripple dans un pays à 100 millions d’investisseurs crypto.

Cette décision dope la confiance réglementaire.

Le jugement de la Haute Cour : une reconnaissance inédite

Le 1er novembre 2025, la Haute Cour de Delhi rend un arrêt reconnaissant XRP comme une propriété légale, dans une affaire opposant un investisseur à une plateforme indienne.

Effectivement, le juge cite la blockchain comme registre immuable, validant les droits de propriété sur les tokens.

Ce jugement s’appuie sur la jurisprudence de 2023, où les cryptos sont vues comme biens virtuels. De plus, il rejette les arguments de non-reconnaissance légale. En outre, Ripple, impliquée via son partenariat local, applaudit.

L’Inde, avec 100 millions d’utilisateurs crypto, compte 15 % de sa population investie. D’ailleurs, le marché local vaut 10 milliards de dollars. Effectivement, cette décision pourrait débloquer des litiges et protéger les investisseurs.

En effet, la cour ordonne le remboursement de XRP volés, fixant un précédent. De plus, elle encadre les exchanges pour les droits de propriété. En outre, cela aligne sur MiCA européen.

Implications pour Ripple et XRP

XRP, à 2,24 $, gagne 5 % post-jugement. Effectivement, Ripple, après sa victoire SEC en 2023, renforce sa position en Asie.

L’Inde, 3e marché crypto mondial, pourrait adopter XRP pour paiements cross-border. De plus, les partenariats avec banques locales accélèrent. En outre, XRP traite 10 milliards de dollars mensuels.

D’ailleurs, 20 % des investisseurs indiens préfèrent XRP. Effectivement, cela dope la confiance.

En effet, Ripple investit 100 millions de dollars en Inde. De plus, la cour valide les droits sur les tokens. En outre, cela pourrait inspirer des lois fédérales.

Impacts sur l’écosystème crypto indien

Cette décision dope le marché. Bitcoin grimpe à 102 556 $, avec une capitalisation à 4 000 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 2 % à 151,75 $.

Les exchanges locaux comme WazirX voient leurs volumes monter de 15 %. De plus, la DeFi TVL indienne atteint 2 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 500 millions.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les régulations restent strictes.

Effectivement, les investisseurs accumulent XRP. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : l’Inde, hub crypto asiatique ?

Ce jugement peut-il booster l’Inde ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto local à 50 milliards d’ici 2027. Effectivement, la clarté attire les talents.

De plus, des pays comme Singapour observent. En outre, une loi fédérale pourrait suivre en 2026. D’ailleurs, 15 % des transactions indiennes pourraient passer par la crypto.

Cependant, des défis persistent. En effet, la taxation à 30 % freine. De plus, les hacks à 1 milliard inquiètent.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, l’Inde pourrait devenir un hub. La prudence s’impose pour les investisseurs.

