Le programme Safe Harbor Agreement de SEAL protège les hackers éthiques qui interviennent lors d’attaques en cours.

Depuis 2024, il a permis de récupérer plus de 25 milliards de dollars et récompensé plus de 30 chercheurs.

Cette initiative renforce la sécurité de la DeFi et la confiance des investisseurs.

Un cadre légal inédit pour protéger les white hats

Pour faire face à l’intensification des cyberattaques dans le domaine de la finance décentralisée, l’écosystème cryptomonnaies a dû développer des solutions inédites.

Le programme Safe Harbor Agreement, promu par la Security Alliance (SEAL) en 2024, a permis à des “hacker” qualifiés d’intervenir en toute légalité pendant des attaques en cours pour récupérer les fonds aux utilisateurs, faisant ainsi économiser plusieurs milliards de dollars.

Encore récemment, de nombreux hackers éthiques ne s’étaient pas impliqués, sous couvert d’un manque de protection juridique.

L’incident de piratage du bridge Nomad en 2022, ayant abouti à la perte d’environ 190 millions de dollars, avait mis en exergue l’urgence d’un mécanisme d’intervention rapide, limité en risquant de poursuites juridiques.

L’accord de Safe Harbor répond à cette exigence. Il crée une architecture précise : lorsque le white hat sécurise temporairement des fonds dérobés, il a l’obligation de les restituer dans un délai de 72 heures et en échange, il perçoit une récompense de 10 % du montant récupéré.

Ce dispositif concilie protection des investisseurs et reconnaissance à la fonction des hackers éthiques.

“Les hackers qualifiés, capables de stopper l’attaque, hésitent souvent en raison de l’incertitude juridique entourant le piratage du protocole qu’ils tentent de sauver. Safe Harbor dissipe cette crainte en leur offrant une protection juridique claire et des étapes à suivre.

En 2025, 29 entreprises crypto ont déjà adopté ce protocole, parmi lesquelles Uniswap, a16z Crypto, Paradigm et Immunefi, qui a confirmé que plus de 30 chercheurs en sécurité étaient devenus millionnaires grâce à ce système de récompenses.

Des milliards de dollars restitués aux utilisateurs

Depuis son lancement, l’impact du Safe Harbor Agreement est majeur. Selon les données de SEAL, plus de 25 milliards de dollars ont été sauvés pour les utilisateurs.

Les exemples récents incluent la récupération de 2,6 millions $ sur l’application Morpho, 5,4 millions $ restitués aux utilisateurs de Curve, ainsi que 12 millions $ issus du hack du bridge Ronin, tous récupérés par des hackers agissant de bonne foi.

Cette réussite tient aussi au soutien du Security Research Legal Defense Fund (SRLDF), un organisme à but non lucratif qui offre une défense juridique aux chercheurs poursuivis malgré leur intervention.

Cette protection supplémentaire a encouragé davantage de spécialistes à participer aux opérations de récupération.

Plus qu’une simple question de chiffres, l’Accord Safe Harbor modifie radicalement la façon dont on envisage la sécurité dans la DeFi. Durant une longue période, les projets faisaient l’objet de critiques en raison de leur fragilité et de leur insuffisance de préparation face aux menaces.

L’existence d’un cadre juridique clair rassure non seulement les investisseurs, mais aussi les protocoles, qui savent désormais qu’ils peuvent compter sur une communauté de hackers éthiques prêts à intervenir.

Un secteur en quête de confiance

Pour beaucoup d’utilisateurs, la mémoire de piratages marquants tels que ceux de Mt. Gox, Poly Network ou Wormhole persiste à constituer un obstacle à l’adoption.

En mettant en place un système qui simplifie le processus de recouvrement des fonds, SEAL aide à atténuer la perception du danger couramment associé aux actifs numériques.

Cela renforce également la crédibilité de la DeFi auprès des autorités de régulation, qui perçoivent cela comme une action tangible pour protéger les consommateurs.

Pour finir, SEAL a initié les Safe Harbor Champions 2025, une distinction destinée à honorer les hackers éthiques d’exception. Les votes sont ouverts du 1ᵉʳ octobre au 1ᵉʳ novembre 2025 via les réseaux sociaux, avec une annonce officielle des lauréats prévue le 3 novembre.

Source : Cointelegraph

