Bitcoin : rupture du cycle classique ou simple pause ?

Pour Résumer

BTC et ETH sous pression : sorties d’ETF, liquidations, macroéconomie incertaine.

Scénario alternatif : fin du shutdown, arrêt du QT et rotation sectorielle peuvent raviver l'appétit pour les actifs risqués.

Cycle possiblement déformé par les institutionnels, marché sélectif avec quelques altcoins résilients.

Un cycle potentiellement terminé

Après avoir effectué un nouvel ATH (all time high) le 6 octobre dernier, Bitcoin a violemment chuté. Il s’échange aujourd’hui autour des 103 000 $.

La première des cryptomonnaies a même réalisé un rapide aller-retour en dessous des 100 000 $. Il s’agissait d’un niveau psychologique à ne pas franchir. C’est malheureusement chose faite.

Bitcoin a rapidement regagné les 102 000 $, montrant une certaine force du côté des acheteurs.

Le prix d’Ethereum évolue aujourd’hui autour des 3300 $. C’est un résultat décevant pour ETH, dont le prix n’a même pas franchi le cap symbolique des 5000 $ cette année.

ETH a pourtant effectué, cet été, un range interminable entre les 4000 à et les 4950 $. La deuxième cryptomonnaie du marché en est finalement sorti par le bas.

Toutefois, un retour franc dans ce range pourrait apaiser les esprits, mais c’est loin d’être fait.

Ainsi, les ETF, qui étaient le catalyseur principal de la hausse que nous avions connue, connaissent des sorties de capitaux colossales ces derniers jours.

Même sur l’ETF Solana, qui, contrairement aux ETF Bitcoin et Ethereum, voyait arriver des capitaux entrants cette dernière semaine, les flux se tarissent.

On sent que les séquelles des terribles cascades de liquidations qui ont eu lieu le 10 octobre dernier sont encore présentes.

20 milliards de dollars étaient partis en fumée en quelques heures seulement, laissant les investisseurs choqués et très sceptiques quant à une reprise haussière du cycle.

Le mois d’octobre, censé être « uptober » dans le milieu des cryptomonnaies, a déçu les investisseurs. En effet, après un ATH timide début octobre, les liquidations de positions long n’ont cessé de s’enchaîner.

Les investisseurs semblent découragés et désabusés par ce cycle que l’on pensait explosif et inoubliable.

Bitcoin obéit depuis sa création à une certaine cyclicité. Environ 500 jours après le halving, le top du cycle est censé survenir. C’est ce qui s’est passé cette année, le pic du cycle a tout à fait pu être atteint en octobre.

Mais une telle éventualité signifie que le cycle est terminé et que nous sommes en train d’entrer en bear market.

À cette mauvaise nouvelle, s’ajoute le poids de la macroéconomie : le « shutdown » de l’administration américaine s’éternise et bat des records de longévité. Il vient de dépasser les 36 jours, c’est donc officiellement le « shutdown » le plus long de l’histoire.

Même la dernière baisse des taux de la Fed n’a pas suffi à relancer un mouvement haussier, créant, au contraire, un climat de doute total quant à l’issue de sa prochaine réunion en décembre.

Enfin, l’or semble consolider autour des 4000 $. Après une baisse qui aurait pu être positive pour les cryptomonnaies, l’actif refuge par excellence ne semble pas avoir dit son dernier mot.

Cet élément ajoute de l’incertitude à un cycle qui n’en avait pas besoin.

Cette fois-ci pourrait être différente

Il ne faut pas oublier que ce cycle est différent. En effet, Bitcoin avait effectué son ATH avant même son halving, en 2024. Cela n’était jamais arrivé auparavant, dans la cyclicité classique.

Si ce cycle est différent, cela signifie qu’il n’est peut-être pas terminé.

Les fondamentaux de Bitcoin et des cryptomonnaies n’ont pas changé. Ils ont attiré beaucoup de nouveaux investisseurs, dont des institutionnels. Pourquoi cette « smart money » se mettrait à tourner le dos aux actifs risqués ?

De plus, Bitcoin a très vite redépassé les 100 000 $. S’il ne s’agissait que d’un « fake out », alors quelques jours de hausse consécutifs pourraient relancer un momentum bullish.

L’arrivée des institutionnels, catalyseur de la hausse en début de cycle, a certainement déformé le cycle, en l’allongeant, mais pas en le détruisant.

La fin du shutdown, qui devrait arriver dans les jours à venir, pourrait servir d’argument pour une reprise explosive à la hausse. Les investisseurs, rassurés et confiants, pourraient revenir vers les actifs risqués, dont font partie les cryptomonnaies.

Par ailleurs, tout le marché n’est pas baissier. En effet, certains altcoins résistent et montrent des performances impressionnantes.

C’est le cas notamment des jetons associés aux DEX (Decentralized Exchange) Hyperliquid et Aster (HYPE et ASTER), ainsi que ceux relatifs à la notion de « privacy » (ou confidentialité) (ZEC, DASH).

Il est donc possible que les capitaux soient simplement en train d’effectuer une rotation vers d’autres cryptomonnaies, dont le narratif est plus séduisant à l’heure actuelle.

La liquidité mondiale pourrait aussi être un facteur clé. La Fed a prévu de mettre fin à sa politique de resserrement quantitatif en décembre 2025.

Les investisseurs alloueront donc plus volontiers leurs capitaux sur des actifs risqués.

Enfin, les actions technologiques comme Tesla, Nvidia, ou même l’indice Nasdaq ont battu des records cette année.

Les investisseurs intéressés par ce sujet pourraient prendre des profits pour les déverser sur les cryptomonnaies.

Quant à l’or, il faudra surveiller sa consolidation autour des 4000 $. Une cassure convaincante de ce support serait une excellente nouvelle pour les actifs risqués, permettant d’allonger définitivement le cycle haussier.

