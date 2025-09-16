ETH : compression de l’offre, flux négatifs et adoption vers 9000 € ?

Pour Résumer

Ethereum subit une compression de l'offre suite à la demande pour les ETFs ainsi que du taux des investisseurs institutionnels.

Cette pression pourrait conduire à une hausse du prix qui mènera potentiellement jusqu'à 9000 €.

Les indicateurs techniques et l’adoption institutionnelle renforcent les perspectives haussières pour ETH.

L’enjeu clé pour Ethereum

Ethereum fait face à une compression de l’offre due à une demande accrue des ETFs. Cela a aussi un rapport avec des trésoreries d’entreprises. Depuis quelques mois, les réserves d’ETH sur les plateformes d’échange sont passées sous les seuils historiques. C’est un phénomène amplifié par l’accumulation massive d’ETH par les whales.

Cette pression sur l’offre se fait ressentir particulièrement avec l’afflux d’investissements institutionnels. Cela influencerait directement le prix de l’ETH en raison de la baisse de l’offre disponible.

Pensez-vous que cette tension sur l’offre serait un facteur déterminant qui poussera le prix d’ETH vers 9000 € ? Les indicateurs du marché semblent indiquer qu’une telle hausse est possible, surtout si cette tendance se poursuit.

Trillions in RWAs are moving to the financial internet. In fact, the tokenized treasury market is up 860% since the day that Securitize & BlackRock launched BUIDL on Ethereum. With that momentum, @Etherealize_io released a new report outlining why Wall Street is ready to move… pic.twitter.com/CXYaM4td01 — Securitize (@Securitize) September 15, 2025

Les institutions prennent une part active dans la hausse d’ETH

L’intérêt des investisseurs institutionnels pour Ethereum n’a cessé de croître, alimenté par les rendements passifs du staking et par les clarifications apportées par la SEC concernant le staking liquide.

Depuis mai, les entreprises ont acquis près de 14,88 milliards d’euros d’ETH, tandis que les whales ont accumulé plus de 5,6 millions d’ETH. Ces investissements massifs témoignent d’une adoption de plus en plus large de l’ETH. Ils sont associés à des entrées nettes de plus de 9,57 milliards d’euros dans les ETF Ethereum.

Avec cet afflux institutionnel, ETH semble bien positionné pour une autre phase de croissance. Mais est-ce que cette forte demande institutionnelle sera suffisante pour soutenir un prix aussi élevé que 9000 € à court terme ?

Les indicateurs techniques sont positifs

Les derniers indicateurs techniques sont favorables à une dynamique haussière pour ETH. Après avoir franchi la résistance des 4185 €, Ethereum pourrait tester des niveaux plus élevés. L’objectif est de 4613 €.

Le Stoch et le RSI montrent des signes de momentum positif. Ainsi, cela renforce les perspectives d’un rallye à court terme. Toutefois, si le prix d’ETH venait à passer sous les 3720 €, un recul vers les 3255 € pourrait survenir, ce qui inciterait à la prudence.

Alors, pensez-vous qu’ETH soit en route pour franchir la barre des 4185 € de manière durable, et que l’atteinte de 9000 € soit possible dans les mois à venir ? La dynamique actuelle semble favorable, mais le marché reste toujours volatile.

Compression de l’offre et adoption institutionnelle, vers 9000 € ?

Ethereum se trouve à un moment charnière. Une compression de l’offre combinée à une forte adoption institutionnelle pourrait entraîner une hausse spectaculaire du prix.

La question reste ouverte. 9000 € est-il un objectif réaliste pour ETH dans ce contexte de forte demande et de pression sur l’offre ?

