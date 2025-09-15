Pour Résumer

Forward Industries a lancé un plan de trésorerie de 1,65 milliard de dollars pour investir massivement dans Solana, avec un premier achat de 2,1 millions de SOL mené par Galaxy Digital.

L’entreprise prévoit d’utiliser ces tokens via le staking, le prêt et le market making afin de générer des rendements supérieurs.

Cette stratégie renforce la position de Solana et pourrait inspirer d’autres sociétés à intégrer les crypto-actifs dans leur gestion financière.

Forward Industries lance un plan de trésorerie géant sur Solana

Forward Industries a annoncé un plan de trésorerie massif de 1,65 milliard de dollars destiné à investir dans l’écosystème Solana.

Forward Industries, a Solana treasury company, announced it purchased 6,822,000 SOL at an average of $232, totaling about $1.58 billion. The SOL was acquired via open market and on-chain transactions and fully staked. The Nasdaq-listed firm recently closed a $1.65 billion round… pic.twitter.com/jUvxIc5ZAZ — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

Ce programme, orchestré avec l’aide de Galaxy Digital, comprend déjà un premier achat de plus de 2,1 millions de SOL, soit environ 486 millions de dollars.

L’objectif affiché est clair : utiliser les solutions DeFi comme le staking, le prêt ou le market making afin de générer des rendements supérieurs à la simple appréciation du token.

Un investissement stratégique pour l’écosystème Solana

Forward Industries ne se contente pas d’acheter et de stocker du SOL. De plus, l’entreprise prévoit d’utiliser son énorme trésorerie pour la déployer activement dans l’écosystème de Solana.

En pratique, cela veut dire que les jetons obtenus seront mis en staking sur des protocoles, prêtés sur des plateformes DeFi ou utilisés pour apporter de la liquidité aux marchés.

En outre, cette méthode présente un double avantage : elle associe les bénéfices liés à l’augmentation potentielle du prix du SOL et ceux découlant des revenus engendrés par ces tactiques.

Par conséquent, cette démarche représente un nouveau jalon pour Solana. L’activité de la blockchain a connu une forte augmentation depuis le début de l’année, principalement en raison de l’expansion du staking et du développement de ses applications décentralisées.

Par conséquent, l’annonce de Forward Industries contribue à renforcer cette dynamique en apportant un soutien institutionnel massif, ce qui rassure les investisseurs et crédibilise davantage l’écosystème.

Galaxy Digital et Jump Crypto en première ligne

L’achat initial de 2,1 millions de SOL a été supervisé par Galaxy Digital, la société d’investissement dirigée par Mike Novogratz.

Galaxy Digital just bought another 706,790 $SOL($160M). In the past 24 hours, their total buy is a massive 2,159,182 $SOL($486M).https://t.co/OFLLaSJQdS pic.twitter.com/RUoK7NXZMM — Lookonchain (@lookonchain) September 12, 2025

Par conséquent, cette coopération met en lumière l’importance primordiale que prennent désormais les entités institutionnelles dans l’évolution des infrastructures liées à la crypto.

En outre, leur expertise leur donne la capacité de faciliter des transactions de grande ampleur tout en assurant la conformité et la transparence indispensables pour des investisseurs de cette taille.

De même, Jump Crypto collabore avec Forward Industries pour perfectionner ses stratégies de rendement. En particulier, le market making contribue à améliorer la liquidité du SOL sur les marchés, ce qui encourage une plus grande stabilité des prix.

En conséquence, ces partenariats soulignent une tendance forte : les grandes institutions financières traditionnelles et crypto s’unissent pour bâtir des modèles de gestion de trésorerie hybrides, à mi-chemin entre finance décentralisée et finance classique.

Impact immédiat sur le prix et la TVL de Solana

L’annonce a eu un impact immédiat sur le marché. Peu après l’annonce de l’acquisition, le coût du SOL a grimpé à 238 dollars. Cette augmentation illustre la confiance grandissante des investisseurs et l’attente de nouveaux investissements dans l’écosystème.

En même temps, la valeur globale immobilisée (TVL) sur Solana a dépassé le seuil de 13 milliards de dollars, attestant de l’attrait grandissant pour ses applications DeFi.

En effet, aujourd’hui, Forward Industries détient plus de 4,7 millions de SOL, ce qui en fait l’un des plus grands trésoriers publics de l’actif. Par conséquent, cette position donne à la société un poids considérable sur le marché.

Elle met également en lumière l’importance grandissante des liquidités d’entreprise en cryptomonnaies, un phénomène en constante progression qui pourrait bouleverser de manière durable les stratégies financières des entreprises cotées.

Vers un nouveau modèle de gestion de trésorerie

La stratégie de Forward Industries va au-delà d’une simple diversification. C’est une approche inédite de la gestion de trésorerie, où les actifs numériques se métamorphosent en véritables instruments financiers.

En effet, dans un contexte dans lequel les rendements traditionnels restent limités, l’utilisation des protocoles DeFi pour générer des bénéfices apparaît comme une alternative attrayante.

De plus, si cette approche s’avère profitable, elle pourrait encourager d’autres entreprises à adopter une stratégie similaire. Cela pourrait potentiellement consolider la place des cryptomonnaies comme instrument de gestion institutionnelle et affermir le statut de Solana dans le monde de la blockchain.

Source : businesswire.com

