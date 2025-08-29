Pour Résumer

ChatGPT prédit BTC à 150 000 €.

ETH et SOL x10 en bull run.

Altcoins comme MaxiDoge suivent.

ChatGPT : Bitcoin et ETH leaders du bull run

ChatGPT voit grand pour Bitcoin. Effectivement, l’IA prévoit un prix à 150 000 € d’ici fin 2025, dopé par l’adoption institutionnelle et le halving 2024.

Par ailleurs, la domination BTC chute à 52,8 %, libérant des flux vers les altcoins.

En effet, les ETF spot, avec 1,5 milliard d’euros d’influx mensuel, soutiennent ce momentum. Par ailleurs, Bitcoin consolide à 113 000 €, après un ATH à 122 838 €.

Effectivement, ChatGPT base cela sur des cycles passés, comme le x4 de 2021. Par ailleurs, Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), pourrait atteindre 10 000 €, avec la mise à jour Pectra réduisant les frais de gaz de 20 %.

Effectivement, les smart contracts, valorisés à 12 milliards d’euros, attirent les institutionnels.

Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange explosent à 80 milliards d’euros quotidiens. Effectivement, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Par ailleurs, ChatGPT conseille une exposition de 5 % du portefeuille en BTC.

Effectivement, ces prédictions s’appuient sur l’adoption massive. Par ailleurs, les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Effectivement, Bitcoin et ETH mènent ce bull run avec panache.

Altcoins prédits par ChatGPT pour x10

ChatGPT cible des altcoins explosifs. Solana, à 184 €, pourrait x10 à 1 840 €, grâce à 1,3 million d’adresses actives et 700 000 TPS via Alpenglow.

Par ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), brille en DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 36,50 € via adoption bancaire.

Par ailleurs, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Par ailleurs, Sui, à 2,18 €, pourrait x10 à 21,80 € avec 297 000 TPS.

En effet, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif.

Par ailleurs, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Effectivement, MaxiDoge, à 0,0002525 € en prévente, lève 1,3 million d’euros avec un APY staking de 669 %. Son thème degen trading attire, mais la volatilité freine. Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent 2 milliards d’euros.

De plus, ces altcoins pourraient x10 collectivement. Par ailleurs, ChatGPT conseille diversification sur XRP et Solana. Effectivement, un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) freine légèrement.

Par ailleurs, MiCA impose la prudence. ChatGPT met l’accent sur l’utilité réelle. Effectivement, 2025 marque un tournant. Par ailleurs, la volatilité reste le défi. Ces prédictions excitent la communauté.

Perspectives : un bull run explosif en 2025

Ce bull run change tout. Effectivement, une domination Bitcoin sous 50 % libère 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Par ailleurs, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme. Effectivement, les institutionnels accumulent massivement.

D’ailleurs, ChatGPT conseille prudence face aux corrections. Effectivement, le marché s’annonce épique. Par ailleurs, les whales poussent le FOMO. Ce signal ChatGPT brûle, mais exige vigilance.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.