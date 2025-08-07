Ethereum vs Bitcoin : Qui régnera fin 2025 ?

Pour Résumer

Ethereum surpasse Bitcoin avec l’intérêt institutionnel croissant

Ethereum a surperformé Bitcoin au cours des 90 derniers jours, avec une hausse de 64,38 %. En comparaison, BTC a progressé de 10,72 % sur la même période. En fait, l’intérêt des institutions est le principal moteur de cette reprise.

Les trésoreries des entreprises cotées en bourse ont considérablement augmenté leurs avoirs en Ethereum. Selon Young, ces investissements montrent une tendance vers une diversification des portefeuilles cryptographiques, au-delà du Bitcoin. Par exemple, l’entrée de VERB dans Toncoin et l’augmentation des réserves de Bitcoin par Sequans témoignent de cette nouvelle dynamique.

BitMine illustre l’engouement institutionnel pour la blockchain Ethereum face à Bitcoin

Le 4 août, BitMine est devenu le plus grand détenteur d’Ethereum en atteignant des avoirs de 2,9 milliards de dollars. Cette acquisition, faite en seulement cinq semaines, souligne l’engouement des institutions pour Ethereum. BitMine suit une stratégie d’accumulation agressive, ce qui illustre une tendance plus large dans le secteur.

Ethereum éclipsé par le Bitcoin avant de trouver une nouvelle dynamique

En 2024, Ethereum était en hausse de 53 %, mais a été éclipsé par le Bitcoin. Le prix de ce dernier avait grimpé de 113 %. Cette sous-performance initiale a été alimentée par des inquiétudes liées à la tokenomics d’Ethereum. Elle était aussi due à la baisse des volumes sur la chaîne. Cette situation a provoqué une inflation qui a exercé une pression sur le prix de l’ETH.

Cependant, depuis juin, le discours autour d’Ethereum a évolué, désigné comme pétrole numérique a gagné en popularité. Cette nouvelle vision positionne Ethereum comme un moteur clé de l’écosystème DeFi. Ainsi, ETH attire l’attention des investisseurs. Avec l’essor de la DeFi, Ethereum devient un choix incontournable pour les institutions recherchant des actifs numériques diversifiés.

