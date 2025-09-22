FTX s’apprête à rembourser 1,6 milliard de dollars aux créanciers : un tournant pour le marché crypto

Pour Résumer

FTX remboursera 1,6 milliard de dollars à ses créanciers.

Le remboursement se fera en dollars et en cryptos pour préserver le marché.

Cette redistribution pourrait restaurer la confiance et relancer le marché crypto.

Mode d’emploi du remboursement

D’un montant de 1,6 milliard de dollars, ce remboursement constitue en effet la troisième distribution majeure de FTX aux créditeurs, après celles de 2023 et de 2024. Les fonds devraient être transférés avant le 30 septembre 2025.

La somme se déclinera soit sous forme de dollars, soit en cryptomonnaies, en fonction de la préférence des créanciers et de la disponibilité des actifs.

Les créanciers sont des investisseurs institutionnels, des particuliers ou encore des partenaires commerciaux et des fournisseurs. Ils ont tous un point commun : avoir fait confiance à FTX.

Le choix d’un remboursement mixte s’explique par deux raisons. Il s’agit premièrement de préserver la liquidité en dollars pour ceux qui en auraient besoin rapidement. Ensuite, les dollars permettent également de prévenir une vente massive de cryptos sur le marché, évitant ainsi une chute des prix.

(1/3) FTX today announced it is set to distribute approximately $1.6 billion in its Third Distribution to holders of allowed claims in the Plan’s Convenience and Non-Convenience Classes that have completed the pre-distribution requirements on September 30, 2025. — FTX (@FTX_Official) September 19, 2025

Afin de garantir le bon déroulé du remboursement, celui-ci sera effectué via un plan de restructuration supervisé par le tribunal des faillites américain.

Les créanciers sont eux aussi vérifiés. Chacun d’eux doit ainsi être reconnu et ses pertes calculées. Les investisseurs peuvent contester le montant et, dans ce cas-là, le tribunal intervient pour trancher.

Cependant, chaque créancier ne retrouvera certainement pas l’entièreté de ses fonds. Le plan de restructuration prévoit ainsi un pourcentage, qui varie selon la catégorie des créditeurs.

Les investisseurs institutionnels pourront ainsi récupérer entre 40 à 50 % de leurs pertes initiales.

Ce déroulé vise avant tout à assurer une redistribution équitable et transparente, et ainsi éviter tout impact négatif sur le marché crypto.

Les impacts potentiels sur le marché crypto

Ce plan de redistribution peut en effet avoir des conséquences sur le marché. La faillite de FTX avait notamment entaché la confiance des investisseurs.

Par la redistribution de ces fonds, la justice américaine cherche donc à restaurer cette confiance. En montrant que la situation post-faillite est sous contrôle, l’objectif est de réduire cette peur que certains investisseurs ressentent depuis 2022 de perdre leurs fonds.

Reste à savoir quel sera l’impact des liquidités réinjectées sur le marché. Il est facile d’imaginer qu’une partie des fonds remboursés sera à nouveau réinvestie dans les cryptomonnaies, ce qui pourrait affecter la liquidité et la volatilité du marché à court terme.

Ensuite, ces sommes réinjectées pourraient également pousser les prix à la hausse. La portée de cette augmentation dépendra notamment de la proportion des fonds réinvestis.

Quoi qu’il en soit, les remboursements de FTX sont plutôt vus d’un bon œil. Ils agissent comme un véritable signal positif pouvant stimuler l’activité du marché des cryptos à court terme.

Les conséquences à plus long terme dépendront quant à elles de la confiance retrouvée, ou non, des investisseurs et de la régulation du marché. Cet événement pourrait en effet accélérer la mise en place d’une réglementation plus stricte pour les plateformes crypto.

À lire aussi :