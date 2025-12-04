LIVE – Bitcoin reste stable, Hyperliquid, XRP et le reste des altcoins suivent la tendance – Toute l’actualité du 04 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste accroché autour des 93 000 $, confirmant une phase de stabilisation.

XRP et la majorité des altcoins montrent une dynamique similaire, avec des variations légères.

Hyperliquid suit la tendance globale, sans envol marquant mais sans rupture, dans un marché qui consolide.

Bitcoin stabilisé dans une zone décisive

La journée du 4 décembre s’ouvre sur un Bitcoin qui évolue autour de 93 000$, en restant inscrit dans une dynamique plus calme qu’en début de semaine. Malgré ce tableau plutôt stable, le contexte reste celui d’un marché qui vient à peine d’encaisser une secousse importante.

Les rebonds observés ces dernières quarante-huit heures ont ramené le prix au-dessus des 92 000 $, mais rien ne laisse penser que l’embellie est déjà solide. Le mouvement semble davantage refléter une respiration technique qu’un véritable retournement.

L’absence d’un retour puissant des volumes confirme un environnement où chaque reprise peut être fragile. Néanmoins, conserver la zone des 92 000 à 93 000 $ permet au marché de respirer, surtout après les sorties massives de capitaux constatées ce week-end.

XRP et les altcoins dans une dynamique d’attente

Du côté des altcoins, la tendance est plus nuancée. La cotation du XRP stagne aujourd’hui autour de 2,17 $, à peine au-dessus du niveau observé vingt-quatre heures plus tôt, avec une amplitude trop étroite pour voir réellement un véritable rebond.

Cette pause confirme que la pression vendeuse reste présente, même si elle n’est plus aussi agressive que ces derniers jours. Les altcoins au sens large évoluent dans un scénario similaire. Beaucoup suivent la direction générale du Bitcoin sans prendre d’avance réelle.

Hyperliquid discret, mais dans le ton du marché

Hyperliquid, actuellement au prix de 35 $, se trouve pour l’heure dans une position intermédiaire. Le token ne présente pas vraiment de mouvement spectaculaire, pourtant il s’inscrit dans la logique générale du marché, c’est-à-dire une stabilisation prudente après la reprise d’hier.

Ce manque de volatilité ne surprend pas, car les volumes associés à l’actif restent relativement modestes et les données publiques ne permettent pas encore d’établir une véritable tendance.

Toutefois, le fait que l’actif ne décroche pas et reste calé sur la dynamique globale témoigne d’un marché qui tente de retrouver de la cohérence. L’essentiel à retenir est que rien, pour l’instant, ne suggère une rupture claire, ni à la hausse ni à la baisse.

La séance du jour s’inscrit donc dans un cadre de stabilisation. Le marché semble chercher une zone de confort après les corrections successives et les rebonds rapides. Bitcoin joue encore le rôle de baromètre et impose son rythme aux altcoins, tandis que XRP et Hyperliquid suivent sans s’en écarter.

Cette atmosphère d’attente pourrait se prolonger tant que les volumes n’augmentent pas et qu’aucun catalyseur macro n’émerge pour redonner de l’ampleur au mouvement.

Pour l’instant, le marché tient, mais il n’a pas encore vraiment décidé dans quelle direction il souhaite partir pour la fin de l’année.

