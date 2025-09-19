Pour Résumer

Ethereum lancera sa mise à jour Fusaka sur le mainnet le 3 décembre 2025.

Le déploiement inclura PeerDAS, les arbres Verkle et une hausse progressive des blobs.

Une compétition d’audit de 2 M$ a été lancée pour sécuriser la mise à jour.

La mise à jour Fusaka prévue pour décembre 2025

Ethereum se prépare à atteindre une nouvelle étape significative. Les développeurs ont assuré que le déploiement de la mise à jour Fusaka sur le réseau principal est prévu pour le 3 décembre 2025, suite à une série d’essais.

Cette évolution vise à améliorer la scalabilité tout en maintenant la décentralisation et la sécurité de la blockchain.

Un calendrier précis de déploiement

Les développeurs activeront d’abord Fusaka sur plusieurs réseaux de test. Le déploiement commencera sur Holesky le 1er octobre, se poursuivra sur Sepolia le 14 octobre, puis sur Hoodi le 28 octobre.

Important decisions were made on today's Ethereum developer call, ACDC #165. Developers confirmed the public testnet schedule and BPO hard fork schedule for Fusaka. Let's get into it. pic.twitter.com/mNrYMYyDj2 — Christine D. Kim (@christine_dkim) September 18, 2025

Cette approche progressive aidera l’équipe de développement à identifier et résoudre toute éventualité avant la mise en production finale. Par conséquent, la mise à jour devrait apporter une stabilité accrue dès son déploiement sur le réseau principal.

Une capacité de données en forte hausse

Après l’activation, les développeurs augmenteront la capacité des blobs par étapes. Une semaine après le lancement, elle passera à 10–15 blobs, puis à 14–21 blobs le 7 janvier 2026.

Ethereum Fusaka upgrade:

• 12k transaction per second

• 10x blob usage

• 3rd December Mark your calendars 🗓️ pic.twitter.com/oPZMKkVWAL — Adidust.eth 🦇🔊 (@dustdust213) September 19, 2025

Concrètement, cette avancée donnera la possibilité de multiplier par deux la capacité de données existante sur Ethereum.

Ainsi, les rollups de deuxième couche bénéficieront de coûts moindres et d’une efficacité accrue, ce qui devrait stimuler l’adoption des solutions de mise à l’échelle.

PeerDAS et arbres Verkle : les nouveautés techniques

Fusaka ne se limite pas à un simple ajustement de capacité. La mise à jour introduit le Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), un mécanisme qui confie aux pairs du réseau l’échantillonnage des données.

De ce fait, les validateurs auront besoin de moins de bande passante et de stockage.

Les développeurs intégreront aussi les arbres Verkle, destinés à remplacer les arbres Merkle-Patricia. En effet, cette nouvelle structure de données réduit la taille du stockage et accélère la vérification des états.

À terme, elle devrait offrir une meilleure expérience aux développeurs et aux utilisateurs d’applications décentralisées.

Une compétition d’audit dotée de 2 M$

Pour sécuriser le lancement, la Fondation Ethereum a lancé une compétition d’audit de quatre semaines. Les chercheurs en sécurité et white hats peuvent signaler des failles et obtenir jusqu’à 2 millions de dollars de récompenses.

En organisant ce programme, la fondation espère mobiliser la communauté et réduire les risques liés à une mise à jour d’une telle ampleur. Toutefois, tout comme pour chaque bifurcation majeure, le succès sera également tributaire de l’adoption et de la synchronisation de l’ensemble de l’écosystème Ethereum.

Une mise à jour décisive pour Ethereum

Avec l’aide de Fusaka, Ethereum continue de consolider sa position en tant que plateforme de choix pour les applications décentralisées. Cependant, le succès dépendra de la compétence du réseau à incorporer ces changements sans perturber l’expérience des utilisateurs.

Pour conclure, si la transition se déroule comme prévu, Fusaka pourrait augmenter l’attractivité d’Ethereum par rapport aux autres blockchains concurrentes, tout en préparant le terrain pour des améliorations ultérieures.

Source : theblock.co

À lire aussi :