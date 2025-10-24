La grâce présidentielle de CZ peut-elle relancer le bull run crypto ?

Pour Résumer

La Maison Blanche a accordé la grâce présidentielle à CZ, ex-PDG de Binance.

Ce geste ravive la confiance des investisseurs et renforce la légitimité du secteur face aux régulateurs.

Mais pour transformer ce signal symbolique en véritable reprise haussière, il faudra que la liquidité et les flux institutionnels suivent.

Le symbole d’un changement d’ère

Pendant près d’un an, la chute de CZ avait symbolisé le tournant répressif des États-Unis envers la crypto. Binance, géant mondial de l’exchange, était devenu le bouc émissaire d’une industrie en quête de légitimité.

En graciant son fondateur, la Maison Blanche envoie aujourd’hui un message inverse : la crypto n’est plus un ennemi politique, mais un secteur économique avec lequel il faut composer.

L’effet psychologique est immédiat. La peur d’un nouveau scandale Binance s’évapore, les capitaux reviennent timidement sur les plateformes centralisées, et le marché retrouve un souffle d’optimisme.

Les données de trading montrent déjà une hausse des volumes sur Bitcoin et Ethereum, soutenue par la réouverture de positions longues sur les dérivés. Pour de nombreux traders, la page du “crypto winter réglementaire” est en train de se tourner.

Mais au-delà du symbole, le geste s’inscrit dans une logique politique plus large. Les États-Unis cherchent à rééquilibrer leur rapport à l’innovation financière, surtout à l’approche d’une période économique incertaine.

Réhabiliter CZ, c’est aussi réintégrer la crypto dans la stratégie d’innovation américaine, au moment où l’Europe renforce son cadre MiCA et où la Chine accélère sur ses propres infrastructures blockchain.

Le marché retrouve confiance, mais garde la mémoire des krachs

Depuis l’annonce, le sentiment général s’est nettement amélioré. Bitcoin est repassé au-dessus de 110 000 $, Ethereum s’est stabilisé autour de 3 900 $, et plusieurs altcoins liés à Binance affichent des hausses significatives.

Les investisseurs perçoivent la grâce comme un feu vert implicite venu du sommet de l’État. Et dans un marché aussi sensible au narratif, cette dimension politique compte autant que les fondamentaux.

Cependant, la mémoire du marché reste vive. Beaucoup n’ont pas oublié les excès du cycle précédent : FTX, Terra, Celsius, autant de rappels brutaux sur les dangers d’une euphorie sans garde-fous. Même si la régulation américaine semble s’adoucir, la méfiance structurelle demeure.

La différence aujourd’hui, c’est que le secteur a mûri : audits, KYC, transparence accrue sur les réserves. Binance elle-même communique davantage sur sa conformité, cherchant à redevenir une place centrale “propre” dans un écosystème en quête de stabilité.

Le bull run, s’il doit renaître, reposera sur cette maturité nouvelle. Les investisseurs veulent du rendement, mais aussi de la sécurité.

En définitive, le pardon présidentiel de CZ agit comme un catalyseur pour la confiance des marchés. Le marché a retrouvé une narration : celle du retour des pionniers, de la fin de la peur et de la réouverture d’un cycle. Mais pour transformer cette narration en hausse durable, il faudra davantage que des mots : des preuves de solidité, de transparence et de gouvernance.

La crypto ne manque plus d’énergie. Elle manquait de signaux. Et cette fois, le signal est fort, politique et mondial. Si le marché voulait un prétexte pour repartir, il vient de le recevoir sur un plateau.

