LIVE – Grâce présidentielle, BNB, Ethereum, Altcoins, ETF … – Toute l’actualité du 24 octobre 2025

Pour Résumer

La grâce présidentielle accordée à CZ enflamme le marché.

BNB bondit alors qu’Ethereum et les altcoins marquent une pause.

Les ETF multi-crypto se multiplient, mais les lenteurs de la SEC freinent les approbations.

Un souffle politique qui relance Binance

C’est une décision symbolique aux répercussions immédiates. En graciant Changpeng Zhao, condamné plus tôt dans l’année pour des infractions financières liées à Binance, Donald Trump envoie un message clair : celui d’un retour à une politique pro-crypto.

Le signal est fort pour l’ensemble du marché, mais surtout pour Binance, dont la crédibilité internationale avait été mise à mal.

Bien sûr, le token BNB a réagi aussitôt, s’envolant de 3.6 % seulement quelques heures après l’annonce, atteignant désormais 1 130$. La confiance semble revenir, portée par l’idée que Binance pourrait de nouveau bénéficier d’un climat politique favorable aux États-Unis.

Cette grâce, plus qu’un simple geste juridique, résonne comme un feu vert à la réhabilitation du géant de l’échange crypto.

Ethereum et les altcoins temporisent

Pendant que Binance attire tous les projecteurs, Ethereum reste stable autour de 3 900 $, traduisant un marché hésitant. Les altcoins évoluent en ordre dispersé, incapables pour l’instant de profiter de la dynamique politique.

L’indice Altseason du Blockchain Center se maintient autour de 24/100, une zone historiquement faible qui signale l’absence de rotation vers les actifs secondaires.

Seuls quelques projets s’offrent un rebond technique. Mais dans l’ensemble, la prudence domine. Les investisseurs, encore marqués par la volatilité d’octobre, privilégient les actifs les plus liquides. Ce comportement traduit une réalité simple : tant que Bitcoin et Ethereum ne confirment pas un vrai signal haussier, le risque sur les altcoins reste difficile à assumer.

Les ETF crypto face à la lenteur institutionnelle

Sur le front réglementaire, les dépôts de nouveaux ETF crypto continuent d’affluer à la SEC, avec désormais plus de 90 dossiers en attente. Le dernier en date vient du gestionnaire T. Rowe Price, qui propose un ETF multi-crypto combinant plusieurs actifs majeurs. Un signe que l’appétit institutionnel reste fort, malgré les blocages administratifs.

Cependant, le shutdown gouvernemental américain freine le processus d’examen. Entraînant au passage, une situation pour le moins paradoxale puisque la demande pour les produits financiers liés aux cryptos n’a jamais été aussi forte, mais la machine réglementaire tourne au ralenti.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur BNB, Ethereum, ETF et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :