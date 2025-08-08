LIVE – Ethereum, Solana, XRP, Bitcoin, ETF… – Toute l’actualité du 08 août 2025

Pour Résumer

Ethereum tutoie de nouveaux sommets, porté par un réseau en pleine activité.

Bitcoin capte des flux records via ses ETF, malgré quelques avertissements techniques.

Solana et XRP affichent des dynamiques fortes, alimentées par l’innovation et la clarté réglementaire.

En cette fin de semaine, Ethereum continue d’afficher une vigueur impressionnante. En deux jours, son prix a franchi la barre des 3 900 $, tandis que le réseau a atteint un record historique de transactions quotidiennes.

Cette dynamique est nourrie par la croissance des protocoles DeFi et des stablecoins, mais aussi par un sentiment de marché clairement orienté à la hausse. Parallèlement, certaines prévisions long terme envisagent un objectif à 4 400 $, renforçant l’optimisme ambiant.

Bitcoin n’est pas en reste. Le franchissement des 117 000 $ le 7 août, soutenu par des afflux records de plus de 277 millions $ dans les ETF spot, illustre l’appétit institutionnel. Cependant, quelques analystes rappellent la prudence face à un éventuel “faux breakout”, même si la configuration technique reste globalement favorable.

Solana profite d’une hausse notable et attire l’attention grâce au lancement de son smartphone Seeker, combinant fonctions crypto natives et innovations matérielles. Ce produit renforce l’image d’un écosystème tourné vers l’usage concret, tandis que l’analyse technique suggère un potentiel vers 180 $.

De son côté, XRP bénéficie d’un vent juridique arrière. La fin définitive de sa bataille avec la SEC lève un obstacle majeur à son adoption. Ainsi, la cryptomonnaie a bondi de 12 % pour franchir les 3 $, et certains scénarios optimistes envisagent des niveaux bien plus élevés si les gouvernements l’intègrent à leurs réserves.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Ethereum, Solana, XRP, Bitcoin et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

